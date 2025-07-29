Постньюс: Кукуруза подорожала в России на 15,6% за год

Средняя цена кукурузы в российских магазинах за год выросла на 15,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического сервиса «Ценозавр», с которым ознакомился «Постньюс».

По данным аналитиков, сегодня килограмм кукурузы в среднем стоит 236 рублей. В анализ включались цены на свежую продукцию, представленную в розничных сетях. Авторы уточняют, что речь идёт о средней стоимости — в разных магазинах цены могут как превышать, так и быть ниже указанного уровня.