Постньюс: Кукуруза подорожала в России на 15,6% за год
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Средняя цена кукурузы в российских магазинах за год выросла на 15,6%. Об этом говорится в исследовании аналитического сервиса «Ценозавр», с которым ознакомился «Постньюс».
По данным аналитиков, сегодня килограмм кукурузы в среднем стоит 236 рублей. В анализ включались цены на свежую продукцию, представленную в розничных сетях. Авторы уточняют, что речь идёт о средней стоимости — в разных магазинах цены могут как превышать, так и быть ниже указанного уровня.
Ранее «Ценозавр» выяснил, что в России за год резко подорожали готовые блюда из магазинов — на 32,8%. В частности, на салаты — их стоимость увеличилась на 32,4% до 178,6 рубля для порций в 170-230 граммов.