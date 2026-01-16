Крещение Господне в 2027 году: традиции, купания, молитвы Оглавление Крещение Господне 2027: дата и значение праздника Суть праздника: почему христиане отмечают Богоявление Главное богослужение: что происходит в храме 19 января Когда освящают воду на Крещение Господне Освящение воды: когда, где и как берут крещенскую воду Купания в проруби: традиция или обязанность Церковное отношение к купаниям в проруби Как подготовиться к купанию: советы для новичков Медицинская подготовка и безопасность Что взять с собой и как правильно окунаться После купания Народные гуляния и традиции на Крещение Господне Старинные обычаи и современные празднования Что можно делать на Крещение Господне Что нельзя делать на Крещение Господне Тропарь и молитвы на Крещение Господне Текст тропаря Крещения Господня Молитвы на Крещение Господне FAQ — частые вопросы Крещение Господне в 2027 году — 19 января. Когда купаться в проруби, как набрать и хранить святую воду, что можно и нельзя делать — разбираем подробно. 52190 52190 Крещение Господне 2027: дата праздника и его значение для верующих. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

19 января 2027 года — Крещение Господне, или Богоявление. Узнайте, что празднуем в этот день, когда освящают воду, стоит ли купаться в проруби и какие молитвы читают. Церковные традиции и народные обычаи — в материале Life.ru.

Православные христиане ежегодно отмечают Крещение, которое ещё называют Богоявлением, 19 января. В 2027 году эта дата выпадает на вторник. Праздник Крещения Господня — один из самых почитаемых в церковном календаре: входит в число двунадесятых праздников и традиционно следует сразу за Рождеством Христовым. По значимости он уступает лишь Пасхе и Рождеству, поэтому о Крещении Господнем часто говорят как о втором по важности событии после этих великих дней.

Крещение Господне 2027: дата и значение праздника

Что празднуем 19 января: история и смысл Крещения Господня. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

19 января верующие вспоминают евангельское событие — Крещение Иисуса Христа в реке Иордан, с которым связано явление миру Пресвятой Троицы. В народе этот день называют Богоявлением, поскольку при Крещении Господа людям было явлено Божество сразу в трёх лицах.

Суть праздника: почему христиане отмечают Богоявление

Праздник Богоявления напрямую связан с евангельской историей о крещении Спасителя. В возрасте около 30 лет Господь Иисус Христос пришёл к реке Иордан, где пророк Иоанн Предтеча (Креститель) призывал людей к покаянию и крестил желающих. Иоанн погрузил Иисуса в воды Иордана, и в этот момент произошло уникальное откровение: с небес раздался глас Бога Отца, назвавший Иисуса Сыном Возлюбленным, а Дух Святой снизошёл на Христа в телесном виде голубя. Так впервые явно проявила Себя Пресвятая Троица: Отец, Сын и Святой Дух. Именно поэтому Крещение Христово называют также праздником Богоявления — Бог явил Себя миру в трёх лицах одновременно.

Крещение Господне 2027: Суть праздника. Фото © Wikipedia / Андреа Верроккьо

Это событие ознаменовало начало общественного служения Иисуса и стало величайшим откровением Божества людям. Церковь празднует Богоявление, чтобы напомнить верующим о явлении Бога и о том, что на Крещение Господне каждый призван обновить свою веру, вспомнить своё собственное крещение и значимость Святой Троицы в христианском учении.

В Евангелиях описано, что после крещения Иисуса в Иордане «отверзлись небеса» и Дух сошёл как голубь, а Небесный Отец возвестил: «Ты Сын Мой возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!» (Лк.3:22). Таким образом, в честь Богоявления Церковь прославляет явление Бога Троицы и очищение человеческой природы через погружение Христа в водах. По церковному учению, Крещение Господне открыло путь каждому человеку к духовному очищению, но не через простое купание, а через таинство Крещения и покаяние.

Главное богослужение: что происходит в храме 19 января

Главное богослужение: что происходит в храме 19 января. Фото © Life.ru.

19 января 2026 года, в сам день праздника, во всех православных храмах совершается торжественное богослужение. Утром проходит праздничная Божественная литургия — совместная молитва и Евхаристия, на которой вспоминается крещение Иисуса и значимость этого события для спасения людей. На службу на Крещение Господне могут прийти все желающие, даже некрещёные — Церковь открыта для каждого в этот святой день. После литургии, а иногда накануне, в Крещенский сочельник, совершается особый обряд — чин великого освящения воды. Священнослужители читают молитвы и трижды погружают крест в воду, призывая благодать Святого Духа. Так простая вода становится святыней — крещенской водой, которую верующие набирают и уносят домой.

Когда освящают воду на Крещение Господне

В православной традиции великое водоосвящение совершается дважды: накануне, 18 января (в Крещенский сочельник), и в сам день Богоявления — 19 января. Поэтому святую воду можно получить в храме как в сочельник, так и непосредственно в праздник Крещения. Церковь разрешает приступать к этой святыне всем, даже тем, кто ещё не принял Крещение, ведь благодать Божия призвана привести душу человека к вере. Священнослужители совершают великое освящение воды 19 января — после Божественной литургии читаются специальные молитвы, и вода освящается крестом и молитвами. Каждый верующий может прийти в храм на Крещение Господне, чтобы набрать крещенской воды и унести эту святыню домой.

Освящение воды: когда, где и как берут крещенскую воду

Освящение воды на Крещение Господне: когда и как набрать святую воду. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Главный духовный символ праздника Крещения — это, безусловно, освящённая вода. Утром 19 января во всех храмах совершается великое освящение воды — особый чин, который проводится лишь дважды в году (на Богоявление и накануне). Священник читает молитвы, благодарит Бога за дар воды и просит ниспослать Святого Духа, чтобы вода стала целебной святыней для душ и тел всех пьющих её.

Крещенская вода: как хранить и использовать святую воду из храма. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Освящение проходит как в церквах (часто в больших чанах), так и под открытым небом — на реках, озёрах, родниках. В память о Крещении Иисуса любой природный водоём, где совершается обряд, называют «Иорданью». После чтения молитв священник трижды погружает крест в воду, часто освящая и сам водоём. Считается, что с этого момента вода в реке или озере тоже обретают благодатные свойства — многие верующие спешат окунуться или набрать воды сразу из проруби.

А как хранить и обращаться со святой водой, а также о том, какие у неё есть целебные свойства, Life.ru рассказывал в отдельном большом тексте.

Интересно, что одной лишь капли великой агиасмы достаточно, чтобы освятить большой объём простой воды. Пить её следует с верой и молитвой, а главное — стремиться жить по-христиански. Сама по себе крещенская вода не отменяет необходимости участвовать в Таинствах и вести благочестивую жизнь, но при благоговейном употреблении она помогает укрепиться душой и телом.

Церковные традиции Крещения Господня: что можно и нельзя делать 19 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Emvat Mosakovskis

Купания в проруби: традиция или обязанность

Многие люди ассоциируют праздник Крещения с массовыми купаниями в проруби. Однако важно понимать, что купания на Крещение Господне — народная традиция, не имеющая статуса церковной заповеди. Православное учение не требует от верующих окунаться в ледяную воду ради спасения. Церковь никого не обязывает совершать это действие строго: участие в проруби — дело сугубо добровольное и зависит от личного желания и состояния здоровья человека.

Купания в проруби на Крещение: традиция или обязанность для православных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / RuslanKphoto

Более того, священнослужители подчёркивают: никакие грехи не «смываются» автоматически купанием в ледяной воде — очищение грехов достигается через искреннее покаяние и исповедь. Само по себе погружение в прорубь не является церковным Таинством, а лишь обычаем, возникшим в России и некоторых странах несколько веков назад.

Церковное отношение к купаниям в проруби

Церковное отношение к этой традиции нейтрально: купания в проруби не запрещены, если у человека есть на то желание и крепкое здоровье, но и не считаются обязательными для духовной жизни. Многие священники напоминают, что можно встретить Крещение благочестиво и без экстремального окунания, например, посетив богослужение, причастившись Святых Христовых Таин, набрав святой воды и помолившись дома.

Тем не менее, для некоторых верующих погружение в ледяную воду стало важным личным обрядом — как акт веры, благодарности или желание приобщиться к празднику телесно. Если совершать это с молитвой и пониманием, купания в проруби могут стать для человека напоминанием о крещенских евангельских событиях и испытанием духа. Главное — не воспринимать их как своего рода «обряд очистки» или непременную обязанность. Церковь призывает ставить на первое место духовный смысл Богоявления, а крещенские купания — лишь вторичную народную традицию, которой можно следовать при разумном подходе.

Как подготовиться к купанию: советы для новичков

Подготовка к купанию в проруби: советы для новичков на Крещение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AnnaTamila

Если вы всё же решили искупаться на Крещение в проруби, важно помнить о мерах предосторожности. Окунание в ледяную воду — серьёзное испытание для организма, поэтому готовиться к нему нужно ответственно. И про важные правила Life.ru рассказала руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова.

Медицинская подготовка и безопасность

Ежегодно тысячи людей принимают участие в крещенских купаниях, следуя древней духовной традиции. Однако погружение в ледяную воду — это серьёзное испытание для организма, требующее осознанной подготовки и соблюдения строгих правил безопасности. «Если у вас есть хронические заболевания (сердечно-сосудистые — гипертония, ишемическая болезнь, перенесённый инфаркт или инсульт; заболевания дыхательной системы, почек, эндокринной системы, особенно диабет; эпилепсия), участие в купании возможно только после предварительной консультации с вашим лечащим врачом», — говорит эксперт.

Со слов Елены Зятенковой, до купания предварительно нужно подготовиться: Медицинский допуск: получите разрешение у терапевта, если есть хронические болезни.

получите разрешение у терапевта, если есть хронические болезни. Трезвость: категорически запрещено употреблять алкоголь до и для «согрева» после купания. Алкоголь создает иллюзию тепла, но ускоряет теплоотдачу и увеличивает нагрузку на сердце.

категорически запрещено употреблять алкоголь до и для «согрева» после купания. Алкоголь создает иллюзию тепла, но ускоряет теплоотдачу и увеличивает нагрузку на сердце. Лёгкая еда: поешьте за 1,5–2 часа до купания. Нельзя идти на мороз голодным или с переполненным желудком.

поешьте за 1,5–2 часа до купания. Нельзя идти на мороз голодным или с переполненным желудком. Одежда и обувь: наденьте удобную, легко снимаемую одежду и обувь без шнурков (например, на липучках или резиновые тапочки). Возьмите с собой тёплое махровое полотенце, сухую одежду, термос с горячим чаем.

наденьте удобную, легко снимаемую одежду и обувь без шнурков (например, на липучках или резиновые тапочки). Возьмите с собой тёплое махровое полотенце, сухую одежду, термос с горячим чаем. Разогрев: за 15–20 минут сделайте легкую разминку (приседания, наклоны, махи руками), чтобы разогреть мышцы. Не доводите себя до пота.

Что взять с собой и как правильно окунаться

Что взять с собой на купание в проруби. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitrii Iakimov

Если вы никогда не занимались зимним плаванием («моржеванием») и не готовились к холодовой нагрузке заранее, нырять в прорубь — это экстремальный стресс для организма, сопоставимый с серьёзной спортивной нагрузкой. Резкое погружение в ледяную воду вызывает мгновенный спазм сосудов и скачок артериального давления, рефлекторную остановку дыхания (холодовой шок) и огромную нагрузку на сердце. Для неподготовленного человека это чревато потерей сознания в воде, острым сердечным приступом, инсультом, судорогами. «Если вы всё же решились, категорически нельзя нырять с головой. Ограничьтесь кратковременным (не более 10–30 секунд) окунанием по шею, следуя строгим правилам подготовки», — напоминает эксперт.

Как правильно окунуться и вести себя во время купания? Возьмите с собой всё необходимое. Продумайте удобную тёплую одежду, которую легко надеть обратно, большое махровое полотенце или халат, резиновые тапочки для подхода к воде (чтобы не скользить и не мёрзнуть на льду). Женщинам — купальник, мужчинам — удобные плавки. Заранее подготовьте смену сухого белья.

Продумайте удобную тёплую одежду, которую легко надеть обратно, большое махровое полотенце или халат, резиновые тапочки для подхода к воде (чтобы не скользить и не мёрзнуть на льду). Женщинам — купальник, мужчинам — удобные плавки. Заранее подготовьте смену сухого белья. Разогрейте тело перед погружением. Сделайте несколько энергичных упражнений: махи руками, приседания, лёгкий бег на месте. Цель — разогнать кровь и почувствовать тепло, но не вспотеть. Разминка поможет уменьшить шок от холодной воды.

Сделайте несколько энергичных упражнений: махи руками, приседания, лёгкий бег на месте. Цель — разогнать кровь и почувствовать тепло, но не вспотеть. Разминка поможет уменьшить шок от холодной воды. Окунайтесь правильно. Подходите к проруби в сопровождении друзей или спасателей — не в одиночку. Войдите в воду постепенно, дышите ровно. Принято окунаться с головой трижды в память о Святой Троице, но новичкам важно не нырять с головой! Это предотвратит резкий спазм сосудов головного мозга. Лучше погрузиться по шею.

Подходите к проруби в сопровождении друзей или спасателей — не в одиночку. Войдите в воду постепенно, дышите ровно. Принято окунаться с головой трижды в память о Святой Троице, но новичкам важно не нырять с головой! Это предотвратит резкий спазм сосудов головного мозга. Лучше погрузиться по шею. Время в воде: для первого раза достаточно 5–10 секунд, максимум — 30 секунд. Долгое пребывание не добавляет благодати, но резко увеличивает риск переохлаждения.

После купания

Согрейтесь после купания. Быстро снимите мокрую одежду, тщательно разотритесь полотенцем насухо и наденьте тёплую сухую одежду. Выпейте горячего чая (конечно же, без алкоголя). Лучше некоторое время провести в тепле, не спешить сразу домой. Если есть возможность, зайдите погреться в один из ближайших тёплых пунктов, которые обычно устраивают на официальных купелях.

Быстро снимите мокрую одежду, тщательно разотритесь полотенцем насухо и наденьте тёплую сухую одежду. Выпейте горячего чая (конечно же, без алкоголя). Лучше некоторое время провести в тепле, не спешить сразу домой. Если есть возможность, зайдите погреться в один из ближайших тёплых пунктов, которые обычно устраивают на официальных купелях. Духовный настрой. Помните, что вы окунаетесь в честь Крещения Господня, поэтому сохраните молитвенный дух. Хорошо, если перед купанием вы побывали в храме и испросили благословения у священника. Купайтесь после посещения церкви с благодарностью к Богу — тогда эта традиция приобретёт для вас более глубокий смысл.

Если следовать этим советам, крещенское купание пройдёт безопасно и принесёт радость. Но если вы не готовы — не переживайте: воздержание от проруби ничуть не умаляет вашей веры. Церковь ценит не внешние обряды, а искреннее обращение души к Богу.

Народные гуляния и традиции на Крещение Господне

Богоявление 2027: как правильно провести праздник и набрать крещенскую воду. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Исторически на Руси праздник Крещения сопровождался богатыми народными обычаями и гуляниями. Завершались Святки — двенадцать дней от Рождества до Богоявления — и люди в крещенский вечер собирались на последние святочные посиделки. С самого утра 19 января, отстояв службу, крестьяне устраивали весёлые гуляния: на городских площадях и деревенских улицах катались на санях, устраивали ярмарки с угощениями, пели праздничные песни и колядки.

С Крещением связывали и природные приметы: говорили, например, так: «Если на Крещение снегопад — к богатому урожаю, а если ясно — к неурожаю», «Коли в Крещенье сильный мороз, значит, будут крепкие медовые соты». Не зря самые лютые январские холода прозвали крещенскими морозами, считалось, что на Богоявление природа закаляется.

Старинные обычаи и современные празднования

Одной из самых известных была традиция набирать воду из проруби после освящения. Считалось, что в ночь на Крещение любая вода (даже в колодце или в домашнем кувшине) обладает особыми свойствами — «крещенской силой». Девушки и женщины стремились принести домой воды из реки, окропить ею жилище, скот, дать выпить домочадцам — для здоровья и благополучия.

Старинные обычаи и современные празднования Крещения Господня 19 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

Также существовал обычай выпускать на волю птиц (голубей) в знак радости о явлении Святого Духа. Также на Крещение пекли особые угощения: например, крестовые пироги и жаворонки из теста. В некоторых регионах до наших дней сохранились народные гуляния: после купаний людей угощают горячим чаем, полевой кухней, звучит музыка.

Однако церковь напоминает, что главное на Крещение — молитва и святая вода, а не внешние развлечения. Поэтому массовые гуляния не должны превращать святой день лишь в «фестиваль моржей» или зимний пикник. Верующие стараются посетить храм, провести время в семейном кругу, разделить радость праздника благочестиво.

Что можно делать на Крещение Господне

Богоявление 2027: Что разрешено делать на Крещение Господне. Фото © Life.ru.

Крещение Господне — великий двунадесятый праздник, поэтому день 19 января желательно посвятить молитве, добрым делам и радости о Господе. Ниже подробнее о том, что можно: Посетить храм. Лучшее начало дня — пойти на праздничную литургию, поставить свечу, молиться о Крещении Господнем и поблагодарить Бога за явление Святой Троицы.

Лучшее начало дня — пойти на праздничную литургию, поставить свечу, молиться о Крещении Господнем и поблагодарить Бога за явление Святой Троицы. Набрать святой воды. Обязательно возьмите освящённой воды для себя и близких. Ею можно окропить дом, пить натощак в течение года при недомоганиях или перед молитвой.

Обязательно возьмите освящённой воды для себя и близких. Ею можно окропить дом, пить натощак в течение года при недомоганиях или перед молитвой. Творить добро. Как и в любой большой праздник, на Крещение приветствуется проявить милосердие: навестить больных, пожилых, помочь тем, кто в нужде.

Как и в любой большой праздник, на Крещение приветствуется проявить милосердие: навестить больных, пожилых, помочь тем, кто в нужде. Радоваться умеренно. Допустимо собрать семью за праздничным столом. Хорошо петь тропарь праздника, читать детям историю Богоявления, вспоминать свои крестины. Народные забавы — купания, хороводы — тоже можно, если с благоразумием.

Что нельзя делать на Крещение Господне

Что нельзя делать на Крещение Господне 19 января. Фото © Shutterstock / FOTODOM / astrastudio

Конечно, как и у любого важного церковного праздника, у этого особого дня есть свои запреты: Гадать и обращаться к магии. В праздник, когда Бог являет Себя миру, искать информацию у тёмных сил — особенно тяжкое заблуждение. Поэтому ни в коем случае нельзя гадать 18–19 января, да и вообще никогда.

В праздник, когда Бог являет Себя миру, искать информацию у тёмных сил — особенно тяжкое заблуждение. Поэтому ни в коем случае нельзя гадать 18–19 января, да и вообще никогда. Ругаться, сквернословить. Богоявление — время света и благодати, поэтому старайтесь избегать ссор, брани, плохих слов. Проведите день в мире с окружающими.

Богоявление — время света и благодати, поэтому старайтесь избегать ссор, брани, плохих слов. Проведите день в мире с окружающими. Выпивать до опьянения. Праздничный ужин допустим, но чрезмерное употребление алкоголя оскверняет и человека, и день праздника. Особенно не рекомендуется пить спиртное перед тем, как идти окунаться в прорубь, — это опасно.

Праздничный ужин допустим, но чрезмерное употребление алкоголя оскверняет и человека, и день праздника. Особенно не рекомендуется пить спиртное перед тем, как идти окунаться в прорубь, — это опасно. Заниматься тяжёлой работой. По возможности отложите в этот день бытовые дела, ремонт, тяжёлый труд. Конечно, если нужно выполнить неотложную работу, сделайте, но не планируйте на 19 января генеральных уборок или начинаний новых проектов.

Подводим итог: можно делать всё, что во благо душе и ближним, и нельзя то, что вредит душе или здоровью. Тогда праздник Крещения Господня пройдёт светло и радостно.

Тропарь и молитвы на Крещение Господне

Каждый великий православный праздник имеет особые богослужебные гимны. Главное песнопение Богоявления — тропарь Крещения Господня. Его поют в храмах с вечера сочельника и в сам день 19 января, прославляя явление Святой Троицы на Иордане. Тропарь кратко передаёт суть праздника.

Текст тропаря Крещения Господня

Тропарь Крещения Господня: текст и молитвы на 19 января. Фото © Life.ru.

Тропарь, глас 1: Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди, Тро́ическое яви́ся поклоне́ние: Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́, возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я, и Дух, в ви́де голуби́не, изве́стоваше словесе́ утвержде́ние. Явле́йся Христе́ Бо́же, и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́!

Молитвы на Крещение Господне

Кроме тропаря, на службе звучат и другие молитвословия: кондак, стихиры, особые величания праздника. Дома верующие тоже могут помолиться: прочитать молитву на Крещение Господне, поблагодарить Бога за дар веры, окропить жилище святой водой с молитвой «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Хорошо в этот день прочесть молитвы перед употреблением святой воды, попросив у Господа укрепления души и тела. Считается, что искренняя семейная молитва на Крещение привлекает в дом благодать и защищает семью весь год.

Какие молитвы читать на Крещение Господне 19 января. Фото © Life.ru.

Священники и верующие молятся во время великого освящения воды. В праздник Богоявления особенно торжественно звучит тропарь Крещения Господня — церковь прославляет явление Святой Троицы и крещение Иисуса Христа в Иордане. Верующие в этот день стараются чаще молиться и петь праздничные песнопения, чтобы духовно соединиться с радостью Крещения.

Одной из самых сильных молитв в православии считается молитва Николаю Чудотворцу, которую можно читать и в праздники, и в обычные дни, — полный текст найдёте здесь.

В заключение отметим: Крещение Господне 2026 — это не только историческое воспоминание, но и живой духовный праздник. Пусть 19 января каждого из нас осенит благодать Святого Духа. Набирая святую воду, окунаясь ли в прорубь или просто молясь дома, делайте всё с верой и благодарностью. Тогда Богоявление станет для вас источником радости, духовного обновления и крепкого здоровья на весь грядущий год.

FAQ — частые вопросы

Когда Крещение Господне в 2027 году?

Крещение Господне в 2027 году, как и в другие годы, православные христиане будут отмечать 19 января. Дата этого праздника является непереходящей.

Когда купаться в проруби на Крещение?

Купание в проруби на Крещение — это народная традиция, а не церковная обязанность. Церковь не требует от верующих обязательного окунания в ледяную воду. Конкретное время для купания не установлено. Обычно эту традицию совершают после великого освящения воды, которое происходит в храмах и на водоемах 19 января. Важно помнить, что купание — это добровольный акт, и к нему нужно подходить с осторожностью, особенно людям с хроническими заболеваниями.

Когда набирать крещенскую воду?

В православной традиции великое освящение воды (Великая агиасма) совершается дважды: 18 января, в Крещенский сочельник, и 19 января, в сам день праздника Богоявления, после Божественной литургии. Таким образом, святую воду можно набрать в храме как 18, так и 19 января.

Что нельзя делать 19 января?

В день Крещения Господня, как и в другие важные церковные праздники, существуют определённые запреты. На Богоявление не рекомендуется: гадать и обращаться к магии; ругаться, сквернословить, ссориться; выпивать до состояния опьянения; заниматься тяжёлой работой и бытовыми делами, если есть возможность их отложить.

Крещение и Богоявление — это один и тот же праздник?

Да, это один и тот же праздник. Праздник Крещения Господня также называют Богоявлением, потому что во время Крещения Иисуса Христа в реке Иордан людям была явлена Пресвятая Троица: Бог-Сын (Иисус Христос), Бог-Отец (глас с небес) и Святой Дух (в виде голубя).

В заключение отметим: Крещение Господне 2027 — это не только историческое воспоминание, но и живой духовный праздник. Пусть 19 января каждого из нас осенит благодать Святого Духа. Набирая святую воду, окунаясь ли в прорубь или просто молясь дома, делайте всё с верой и благодарностью. Тогда Богоявление станет для вас источником радости, духовного обновления и крепкого здоровья на весь грядущий год.