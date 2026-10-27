Михайлов день 2026: какого числа, что нельзя делать и как отмечали предки Оглавление Какого числа Михайлов день в 2026 году Чем Михайлов день 21 ноября отличается от 19 сентября Кто такой архангел Михаил и почему ему посвящён праздник Михайлов день в православной традиции Народные обычаи на Михайлов день Что можно делать в Михайлов день Что нельзя делать в Михайлов день Приметы и поверья на Михайлов день Как отмечают Михайлов день в 2026 году Вопросы и ответы Какого числа Михайлов день в 2026 году: 21 ноября или 19 сентября? Что нельзя делать в день архангела Михаила, приметы и традиции. 23885 23885 Михайлов день в 2026 — дата и традиции празднования дня архангела Михаила. Обложка © Nano Banana AI

Михайлов день на Руси был очень важен, праздновали его с большим размахом. Так пишет в своей книге «Круглый год» фольклорист Анна Некрылова: «Михайлов день — весёлый и сытный праздник, поскольку хлеба пока много, выручены деньги за коноплю и овёс, да и работы основные закончены». А как празднуют Михайлов день в 2026 году и в чём суть праздника? Расскажем далее.

Какого числа Михайлов день в 2026 году

Михайлов день празднуется в последний месяц осени. По светскому календарю это 21 ноября 2026 года. Но есть ещё другой календарь, церковный. По юлианскому летосчислению Михайлов день в 2026-м приходится на 8 ноября. Одна и та же дата, просто в офисе 21 ноября, а в монастыре — восьмое. И есть хорошая новость — праздник не переходящий, поэтому в 2027 году он тоже будет в эти даты.

Чем Михайлов день 21 ноября отличается от 19 сентября

На территории современной Турции в древнем городе Хонех был храм, посвящённый архангелу Михаилу. Пономарём там был благочестивый Архипп. Но язычники задумали разрушить церковь и перебить христиан. Для этого они соединили русла двух горных рек и направили бурный водный поток прямо на храм. В ответ на молитву Архиппа явился сам Михаил: он ударил своим жезлом (или копьем) о скалу, в которой мгновенно образовалась широкая расселина. Весь поток воды ушел под землю в эту трещину, храм был спасён, а сама дата стала известна как Михайлово чудо.

А Михайлов день 21 ноября — это уже другой праздник. В ноябре православные отмечают День Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. То есть отдают честь самому небесному воеводе, а также его армии, которая состоит сплошь из ангелов. И других бесплотных существ, который участвуют в битве добра со злом. Какой церковный праздник 21 ноября — в нашем кратком материале.

Кто такой архангел Михаил и почему ему посвящён праздник

Эти числа, 21 ноября по григорианскому календарю и 8 ноября по юлианскому, посвящены очень важному ангелу. Даже не совсем ангелу — его пост куда выше. Это «воевода небесного войска» архангел Михаил. Потому и Михайлов день — мы чествуем священное существо, которое защищает рай от происков дьявола. Подробнее о том, кто такой архангел, — в материале про архангела Михаила. О том, как отличить ангела от аггела, — в нашем разборе.

Какого числа Михайлов день в 2026 году. Фото © Wikipedia / Рафаэль Санти

Михайлов день в православной традиции

В церкви на Михайлов день совершается особая служба — Великая вечерня. Во время празднования дня архангела Михаила читают Светличные молитвы, поют псалмы и совершают моления на освящение хлебов. Уже через неделю, 28 ноября по новому стилю, начинается Рождественский пост — до сочельника 6 января животные продукты будут под запретом Церкви.

На службе обязательно читают молитвы. Приведём самые главные:

Молитва архангелу Михаилу: «О, святой Михаил Архангел, помилуй нас, грешных, нуждающихся в твоем заступничестве, сохрани нас, рабов Божиих (имена), от всех видимых и невидимых врагов, особенно же укрепи против страха смерти и смущения диавольского и сподоби нас непостыдно предстать Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. О, всесвятой, великий Михаил Архистратиг! Не пренебреги нами, грешными, молящимися тебе о помощи и заступничестве твоем в веке сем и в будущем, но сподоби нас там вместе с тобою славить Отца и Сына и Святого Духа во веки веков».

Какие молитвы читать на Михайлов день. Фото © Life.ru

Тропарь архангелу Михаилу, глас 4: «Небесных воинств Архистратиг, непрестанно молим тебя мы, недостойные, чтобы ты оградил нас твоими молитвами, под кровом крыл невещественной твоей славы сохраняя нас, припадающих усердно и взывающих: «От бед избавь нас, как начальник Вышних Сил!»»

Кондак архангелу Михаилу, глас 2: «Архистратиг Божий, служитель Божественной славы, Ангелов начальник и людей наставник, полезное нам испроси и великую милость, как бесплотных Архистратиг».

Народные обычаи на Михайлов день

В народе Михайлов день отмечали с размахом. Мы уже ссылались на Анну Некрылову, отмечая, что это сытный праздник. Как для скота, так и для людей. Овцу последний раз в год выгоняли на пастбище. Коровам не так везло. Их было принято забивать. Так как зима уже близко, люди устраивали Михайловские ярмарки, где кутили, веселились и продавали как мясо, так и предметы, сделанные собственными руками. Архангел Михаил любит, когда православные веселятся. Тем более что скоро будет строгий пост. И обязательно на праздник надо угощать бедных.

И были ещё оставшиеся от язычества обычаи. У домового есть младший брат — дворовой. Его ублажали «куриными именинами». Тупым топором отсекали голову петуху и отдавали дворовому.

Что можно и нельзя делать на Михайлов день. Фото © Life.ru

Что можно делать в Михайлов день

В Михайлов день 21 ноября важно сосредоточиться на духовных практиках и добрых делах. Эти традиции помогут не только почтить память архангела, но и наполнить день особыми смыслами.

Молиться архангелу Михаилу. Это время, чтобы попросить защиты для себя и своих близких.

Это время, чтобы попросить защиты для себя и своих близких. Проявлять милосердие. Уделите внимание тем, кто нуждается в помощи. Благие дела в этот день особенно важны.

Уделите внимание тем, кто нуждается в помощи. Благие дела в этот день особенно важны. Проводить время с семьёй. Праздник — отличный повод для тёплых встреч и укрепления семейных уз.

Праздник — отличный повод для тёплых встреч и укрепления семейных уз. Готовить праздничные блюда. Пусть ваш стол будет радовать глаз и сердце. Это символ благодарности за полученные дары.

Что нельзя делать в Михайлов день

По народным поверьям, в день архангела Михаила нельзя: уходить из дома куда-либо, кроме Михайловской ярмарки, иначе зима будет злая.

рассказывать добрые сны. Считалось, что мечты могут не сбыться, если о них поведать.

ссориться или злиться. Это день мира и добра, поэтому лучше избегать конфликтов.

Приметы и поверья на Михайлов день

Михайлов день 21 ноября: по нему можно понять, какой будет зима. Фото © «Шедеврум»

А ещё, по поверьям наших предков, вся зима зависит от Михайлова дня. По состоянию погоды на праздник небесного воеводы определяли, чего ждать от следующих трёх месяцев. У наших предков сложились приметы, которые передавались веками из поколения в поколение. Вот они: Если на Михайлу звёзды ясны — к морозной зиме.

Если на Михайлов день образовался иней — зима будет доброй.

О приближении зимы расскажут овцы. Если в их загоне начинаются волнения, холода уже скоро.

Если на Михайлов день выпал снег, он выпадет и на Пасху.

Приметы, связанные с деревьями. Если те произвели мало шишек, а дубы — много желудей, хороший знак, зима будет тёплой.

Как отмечают Михайлов день в 2026 году

Михайлов день 2026 года — какой он? Во-первых, православные собираются в храме на службу. После богослужения можно устроить сытное семейное застолье. Ярмарку тоже можно устроить, но это уже сложнее, поэтому она бывает в наши дни реже.

Михайлов день в 2026 году отмечают службой в храме, а ещё можно устроить ярмарку, как наши предки. Фото © Life.ru

Вопросы и ответы

Какого числа Михайлов день?

Церковь отмечает Михайлов день 21 ноября по новому стилю, по старому — 8 ноября.

Что нельзя делать на Михайлов день?

На Михайлов день нельзя ссориться и ругаться, нельзя уходить из дома куда-либо, кроме Михайловской ярмарки, иначе зима будет злая, нельзя рассказывать добрые сны — считалось, что мечты могут не сбыться, если о них поведать, нельзя ссориться или злиться. Это день мира и добра, поэтому лучше избегать конфликтов.

Чем отличается от 19 сентября?

19 сентября церковь чтит спасение храма Михаила от разрушения. Это — воспоминание чуда Архистратига Михаила. А 21 ноября — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Когда именины Михаила?

Именины Михаила в православном календаре отмечаются многократно в течение года (более 80 раз), но самые главные и почитаемые даты — это 19 сентября и 21 ноября.