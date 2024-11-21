Церковные праздники в России 21 ноября Верующие сегодня отмечают церковный праздник — Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. Народное название праздника — Михайлов день. 20 ноября, 21:03 Какие церковные праздники отмечают православные 21 ноября. Обложка © Youtube / Друзья Фонда духовного наследия митрополита Антония

Михайлов день

Дата в 2024 году: 21 ноября, четверг.

21 ноября, четверг. Другие названия: Михаил, День Михаила-архангела, Михаил Архистратиг, Михайла-грязник, Михайловы оттепели, Михайловские грязи.

Михаил, День Михаила-архангела, Михаил Архистратиг, Михайла-грязник, Михайловы оттепели, Михайловские грязи. Церковное название: Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Значение: почтение памяти архангела Михаила.

Народно-христианский праздник Михайлов день отмечается 21 ноября (8 ноября по старому стилю). Верующие православной церкви в этот день празднуют Собор архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

Архангел Михаил — глава небесного воинства, самый почитаемый из ангелов и архангелов. Собор знаменует собой их единство. Дата празднования (8 ноября) была выбрана в IV веке на Лаодикийском Соборе. Ноябрь (в древности девятый месяц года) символизирует количество ангельских чинов, а число 8 — день Страшного суда, когда соберутся все небесные силы.

День архангела Михаила — главы небесного воинства, самого почитаемого из ангелов и архангелов, празднуется 21 ноября. Фото © Wikipedia / Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных (новгородская икона, конец XV века)

В русском народе праздник также называли Михайловские грязи и Михайловские оттепели — по причине частых оттепелей в это время, что вызывало грязь на дорогах.

Михайлов день традиционно знаменует начало гуляний. Завершение сельскохозяйственных работ отмечается с размахом — песнями, плясками и обильными застольями. В течение недели столы ломятся от угощений, среди которых обязательно присутствуют пиво, жареное мясо, мёд и пироги.

Верующие православной церкви в этот день празднуют Собор архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Фото © Life.ru

В этот день задабривают дворового духа – покровителя скота. Чтобы умилостивить его, читают заговоры, оставляют ужин в хлеву и проводят дегтярную полосу вокруг двора. Считается, что в противном случае дворовой покинет двор, а его место займут злые духи.

Приметы на 21 ноября

Утром появился иней — зима будет снежной.

Утром стелется туман — жди оттепели.

Если день выдался ясным — скоро придут крепкие трескучие морозы.

Если на деревьях остаётся мало шишек, а на дубе много желудей, то зима будет мягкой и тёплой.

Идёт мокрый снег — весна будет дождливой. Если в этот день услышать колокола, то в дом может прийти беда.

Именины 21 ноября отмечают

Мужчины: Рафаэль, Павел, Михаил, Гавриил

Рафаэль, Павел, Михаил, Гавриил Женщины: Марфа, Марта

Авторы Андрей Соколов