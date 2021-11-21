Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Как отмечают Михайлов день и что нужно делать 21 ноября В этот день православные отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Чем ангелы отличаются от аггелов и кого нельзя сердить 21 ноября? 20 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Незнающие люди представляют ангелов как маленьких, хорошеньких существ, подобных тем, каких можно видеть на картинах художников Возрождения. Это не так. Образ на средневековых картинах связан с традицией изображать древнегреческого бога Эроса в виде проказливого мальчугана, пускающего стрелы в сердца не ожидающих подвоха людей. Ангелы христианского Бога-Творца — это воины. На иконах их изображают как внушительного вида крылатых мужчин, вооружённых огненными мечами, копьями и бичами. Видевшие их люди испытывали ужас — столкновение с пламенеющими духами, пусть даже и служителями Бога, повергало их в шок.

Ангелы: солдаты и офицеры

Собор Святого Архистратига Михаила в Ижевске. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Когда появились ангелы, покрыто мраком. Одни богословы считают, что они были созданы "в тварной вечности", до появления времени и Вселенной. Другие предполагают, что ангелы появились одновременно с сотворением Земли и человека. По сути, ангелы — это служебные духи Творца. Они приносят людям вести, охраняют их от зла и следят за тем, чтобы во Вселенной всё шло своим чередом. Убитый радикалами священник Даниил Сысоев обращал внимание прихожан, что у каждой планеты и у каждой звезды есть свой ангел, и предполагал, что астрономы, отснявшие возле Солнца гигантское НЛО, всего лишь увидели ангела, приставленного Творцом к светилу.

Равенства среди ангелов нет. Все они разные и делятся на три иерархии (лика), каждая из которых делится на три чина. Ангелы высшей иерархии подразделяются на серафимов — шестикрылых огненных ангелов, пламенеющих любовью к Богу, херувимов, через которых Бог посылает премудрость, и на престолов, осуществляющих Божье правосудие.

Средняя иерархия представлена ангелами трёх чинов: господства, силы и власти. Ангелы власти имеют способность укрощать дьявольские силы. Они охраняют подвижников православия и помогают людям удерживаться от грехов. Ангелы силы являются проводниками воли Творца — через них Бог посылает видения православным прозорливцам и чудеса. Ангелы господства владычествуют над теми и другими.

В низшей ангельской иерархии есть чины ангелов, архангелов и начал. Начала начальствуют над ангелами и архангелами. Именно они защищают народы, страны, континенты и управляют звёздами, планетами и всей Вселенной. Архангелы передают людям вести от Бога, открывают избранным пророчества и укрепляют в людях веру.

Самыми близкими к людям являются ангелы самого нижнего чина. Именно они служат ангелами-хранителями, невидимо присутствуют в жизни людей с момента крещения до самой смерти и провожают их за гробом. Они стараются удержать от грехопадения и помогают не впасть в отчаяние и вернуться к Богу, если их подопечные согрешили.

Собор всего воинства возглавляет архистратиг Михаил, чьё имя переводится "почти как Бог" или "равный Богу". Помимо Михаила по Библии известны и другие архангелы: врачеватель Рафаил, вестник Гавриил, просветитель Уриил, молитвенник Селафиил, укрепляющий людей Иегудиил, раздающий милость Божью Варахиил и возвышающий человека Иеремиил — его часто изображают с весами в руке. На иконах архангелы изображаются воинами. Гавриила изображают с райской ветвью, Рафаила — с лекарством, а Селафиила рисуют с руками, сложенными на груди.

Какими деяниями известен архангел Михаил

Архангел Михаил на иконе Теодора Пулакиса, 2-я половина XVII века. Фото © Wikipedia

Архангел Михаил известен своими деяниями. Когда часть ангелов восстала против Бога, он возглавил битву с Сатаной и сам низринул его с Неба в тварную вселенную. По церковному преданию, после этого он воззвал всех верных ангелов предстать перед Истинным Богом и даже не помышлять неугодного Ему. Поэтому Михаила изображают на иконах попирающим ногой дракона — Сатану.

После грехопадения Адама и Евы и изгнания их из Рая на землю именно ангелы, а не рептилоиды или аннунаки научили людей строить дома, выращивать хлеб, шить одежду и приручать зверей — так велел им Бог. А один из архангелов даже удержал Адама от отчаяния, в которое тот впал настолько, что был готов наложить на себя руки, ведь он стал смертным. Смерть вместе с грехом Адама вошла и в мир — умирать и болеть теперь стали и животные, и растения. Бесплотный воин Бога показал первочеловеку всё будущее человечества вплоть до Страшного суда, и Адам воспрял духом, увидев, что у него и его потомков ещё есть надежда.

В ветхозаветные времена ангелы не оставляли человечества. Архистратиг Михаил указывал путь народу Израиля, принимая вид то огненного, то облачного столба в небе, и защищал его. Однажды он явился к преемнику Моисея Иисусу Навину и передал ему волю Бога — взять Иерихон. Он уничтожил врагов иудеев — 185-тысячное войско царя Ассирии Сеннахирима и сохранил в огне трёх еврейских отроков, брошенных в раскаленную бочку за отказ поклониться идолу.

Также архангел Михаил запретил Сатане явить иудеям тело Моисея, которое они хотели "обожить", и спас подростка, брошенного грабителями в море у берегов Афона. В IV веке во Фригии архистратиг Михаил явил чудо пономарю Архипу, служившему в храме в его честь. Когда нечестивцы соединили две реки, чтобы разрушить храм, Михаил мечом прорубил в горе расселину, и вода ушла в неё. А на Руси архистратиг Михаил, по преданиям, запретил хану Батыю идти на Новгород, явившись к нему во сне.

Как отличить ангела от аггела

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Православные почитают воинство Бога, но не поклоняются ангелам. Поклоняются они только Богу. В отличие от оккультистов, с восторгом рассказывающих о "явлении" им бесплотных вестников, христиане относятся к таким встречам настороженно: слишком часто вместо ангела неокрепшим умам являются падшие духи — аггелы, или демоны. Принимая облик светлых посланников Бога, они отвлекают праведников от молитвы и совращают их, заставляя поклоняться себе и приносить жертвы, обещая взамен все блага, вплоть до бессмертия. Именно на обещание аггела попалась и прародительница всех женщин — Ева. Ей змей пообещал, что люди, отведав запретного плода, "станут как боги".

Почему демонов называют аггелами

Фото © Wikipedia

Дело в том, что на древнегреческом языке слово "ангел" обозначено как "ангелос" — ὁ ἄγγελος. Это слово пишется с двумя гаммами (γγ), которые читаются как дифтонг "нг".

В церковнославянском языке это слово осталось с двумя "г", но при этом буква "н" выпала — её сократили для экономии бумаги. Получилось слово "агглъ". Чтобы было понятно, что речь идёт об ангеле, над словом ставили титло — ломаную линию. Это говорило, что в слове есть сокращение и что само слово важное. Слово с титлом читалось как "ангел". Когда же речь в тексте шла о падших ангелах, титло не ставили, и вскоре его стали читать как "аггел". Постепенно это слово стало обозначать именно бесов.

Как же отличить ангелов от лукавых аггелов? Во-первых, при явлении человеку ангелы никогда не будут пугать. Дешёвые трюки не для них. Восклицания "Трепещи, смертный!" тоже неуместны. Напротив, ангелы постараются успокоить человека. Очень часто они повторяют слова Христа, встречающиеся в Евангелии: "Не бойся!" Во-вторых, следует попросить ангела перекреститься. Аггел этого сделать не сможет. Помимо креста аггелы боятся молитвы, поста и человеческих добродетелей — милосердия, безмолвия и веры.

"Ангел мой, молись за мя грешного..."

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Являются ли сейчас к людям аггелы под видом ангелов? Являются. Особенно часто это случается, когда человек стоит на пороге смерти. Защитить в этом случае может ангел-хранитель. Этот ангел даётся каждому православному человеку в момент крещения и охраняет его от зла. В вечернем и утреннем молитвенных правилах есть отдельные молитвы-прошения к ангелу-хранителю с просьбой сохранять, не покидать и заступаться перед высшими силами.

— Когда среди рассеянной и порочной жизни вы вдруг чувствуете омерзение к греху и у вас под влиянием светлых мыслей появляется желание переменить образ жизни, это значит, что ангел-хранитель, улучив удобную минуту, представил пред внутренними очами вашими грех во всей его полноте и гнусности, — так писал архимандрит Кирилл Павлов, защитник Сталинграда, ставший монахом.

Отойти от человека ангел-хранитель может в случае, если тот упорствует в грехах, упивается ими и поносит Духа Святого. Человек, от которого отошёл ангел, становится лёгкой добычей бесов, болеет, смерть его часто страшна.

Поэтому ни 21 ноября, ни в другие дни не следует сердить ангела-хранителя и других членов божественного воинства. Так как день этот выпадает на воскресенье, православному следует побывать на праздничной службе, исповедаться, причаститься или хотя бы зайти и помолиться, поставить свечу и попросить своего ангела никогда не отходить прочь. Архистратигу Михаилу в этот день стоит помолиться об основании нового дома, об излечении от скорби и о сохранении государства Российского.

Авторы Майя Новик