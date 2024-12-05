Папа Римский Франциск получил первый электрический Папамобиль от Mercedes-Benz

Ватикан получил первый в истории полностью электрический Папамобиль, разработанный немецким автогигантом Mercedes-Benz. Об этом сообщили в пресс-службе производителя. Новый автомобиль, основанный на электрической модели G-Class, был лично передан Папе Франциску генеральным директором компании Ола Келлениусом и его командой. Этот уникальный транспорт, изготовленный вручную, стал частью долгой традиции сотрудничества между Mercedes-Benz и Ватиканом, которая длится уже 94 года.

Электрический Папамобиль является воплощением экологической инициативы Папы Франциска, изложенной в его энциклике «Laudato Si», где он акцентирует внимание на необходимости устойчивого развития и охраны окружающей среды. В задней части автомобиля установлено центральное вращающееся кресло, которое позволяет Папе легко взаимодействовать с аудиторией. Помимо этого, машина оснащена четырьмя мотор-колесами, что обеспечивает плавное и безопасное передвижение на низкой скорости среди паломников.

На передаче автомобиля Ола Келлениус поблагодарил Папу Франциска и всех участвующих и подчеркнул устойчивую бизнес-стратегию Mercedes-Benz: «С новым Папамобилем Папа Франциск стал первым Папой, который путешествует на полностью электрическом автомобиле Mercedes-Benz во время публичных выходов. Это особая честь для нашей компании, и я хочу поблагодарить Его Святейшество за доверие. С этим Папамобилем мы также посылаем ясный сигнал в поддержку электромобильности и декарбонизации. Mercedes-Benz олицетворяет не только эксклюзивное и индивидуальное, но и постоянное создание условий для реализации нового автомобильного парка с нулевыми выбросами углерода к 2039 году».

Проект по созданию нового Папамобиля длился около года и был реализован в тесном сотрудничестве с Ватиканом. Над ним работали команды из Граца, Зиндельфингена и Рима, которые использовали традиционные ремесленные методы для создания кузова и интерьера. В случае плохой погоды автомобиль может быть оснащён жёсткой крышей, обеспечивающей защиту пассажиров.

История производства автомобилей для главы католической церкви включает в себя множество моделей, начиная с первого автомобиля Nürburg 460 Pullman Saloon для Папы Пия XI в 1930 году. С тех пор Mercedes-Benz поставлял различные модели главному лицу Ватикана.