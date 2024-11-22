Последнюю партию «мерседесов» собрали в России из остатков запчастей

По данным телеграм-канала, авто распродадут за 9,8–18,9 млн рублей. Уточняется, что сейчас на складе находится порядка 20 машин. По ПТС (паспорт транспортного средства) их обещают датировать 2024 года, но по факту — с кузовом 2022-го. Речь идёт о моделях GLC 300 d 4 matic в комплектации Спорт и Спорт +, E-класс 200 Business, GLS и GLE в комплектациях Luxury, Спорт и Спорт+.