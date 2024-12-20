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20 декабря, 08:52

В Раде назвали двух человек, которые мешают заключению мира на Украине

Нардеп Дмитрук: Миру на Украине мешают Зеленский и Ермак

Заключению мирного договора и окончанию конфликта на Украине мешают два человека — это Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Нардеп написал в телеграм-канале, что именно эти два деятеля осознанно убивают украинцев и уничтожают страну: сейчас, когда у Киева появился шанс на диалог и остановку конфликта, Зеленский и Ермак продолжают отвергать мирные инициативы.

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Напомним, 11 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести крупный обмен пленными и установить рождественское перемирие на Украине. Как признался российский лидер, сам он был согласен на временное перемирие, однако Зеленский отказался. Кстати, украинская журналистка Диана Панченко заявила, что киевляне ненавидят Зеленского, и Владимир Путин обладает большей поддержкой.

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Shutterstock / FOTODOM / Karas Uiliia

Александра Вишнякова
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