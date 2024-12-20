Заключению мирного договора и окончанию конфликта на Украине мешают два человека — это Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Нардеп написал в телеграм-канале, что именно эти два деятеля осознанно убивают украинцев и уничтожают страну: сейчас, когда у Киева появился шанс на диалог и остановку конфликта, Зеленский и Ермак продолжают отвергать мирные инициативы.