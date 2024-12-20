В Раде назвали двух человек, которые мешают заключению мира на Украине
Нардеп Дмитрук: Миру на Украине мешают Зеленский и Ермак
Заключению мирного договора и окончанию конфликта на Украине мешают два человека — это Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
Нардеп написал в телеграм-канале, что именно эти два деятеля осознанно убивают украинцев и уничтожают страну: сейчас, когда у Киева появился шанс на диалог и остановку конфликта, Зеленский и Ермак продолжают отвергать мирные инициативы.
Напомним, 11 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан предложил президенту России Владимиру Путину провести крупный обмен пленными и установить рождественское перемирие на Украине. Как признался российский лидер, сам он был согласен на временное перемирие, однако Зеленский отказался. Кстати, украинская журналистка Диана Панченко заявила, что киевляне ненавидят Зеленского, и Владимир Путин обладает большей поддержкой.
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