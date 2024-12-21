Во время отступления в Курахово (ДНР) ВСУ оставляют своих военнослужащих. Об этом рассказал заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол. По его словам, его подразделение часто сталкивается с потерявшимися украинскими военнослужащими, которые «в хаотичном порядке» бегут с позиций.

«В связи с этим кто-то оказывает сопротивление, кто-то не оказывает сопротивление», — рассказал Купол в беседе с РИА «Новости».