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21 декабря, 13:31

ВСУ стали бросать своих бойцов при бегстве из Курахова

Замкомандира «Кобры»: ВСУ бросают военных при отступлении в Курахово

Во время отступления в Курахово (ДНР) ВСУ оставляют своих военнослужащих. Об этом рассказал заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС России с позывным Купол. По его словам, его подразделение часто сталкивается с потерявшимися украинскими военнослужащими, которые «в хаотичном порядке» бегут с позиций.

«В связи с этим кто-то оказывает сопротивление, кто-то не оказывает сопротивление»,рассказал Купол в беседе с РИА «Новости».

По словам Купола, тех, кто решает сдаться и остаться в живых, забирают в плен, а тех, кто отказывается, уничтожают на месте. Его подразделение занимается закреплением позиций и зачисткой штурмовыми отрядами как частного сектора, так и многоэтажных домов в Курахово.

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Напомним, украинским войскам было приказано продержаться в Курахово до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Однако бойцы ВСУ понимают, что не смогут долго оставаться в городе. Они отступают к западным окраинам населённого пункта, закрепляясь в районе кладбища и тепловой электрической станции (ТЭС).

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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