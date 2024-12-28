Минобороны России: За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 250 военных

В результате боёв в Курской области ВСУ за сутки потеряли более 250 военных. Также один военнослужащий сдался в плен. Об этом 28 декабря информирует Министерство обороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих <...> Один военнослужащий ВСУ сдался в плен», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились БМП, ББМ, пяти миномётов и шести автомобилей.

Общие потери противника за время боёв в Курской области составляют свыше 44820 военных, 259 танков, 200 БМП, 141 БТР, 1346 ББМ, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки РСЗО (11 HIMARS и 6 MLRS производства США), 13 пусковых установок ЗРК, 7 транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 4 РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники (13 инженерных машин разграждения, 7 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 1 установка разминирования УР-77 и 1 командно-штабная машина), а также 1217 автомобилей.