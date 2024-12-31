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31 декабря, 05:25

«Кульминация»: На Западе назвали 2 города, которые Украина скоро потеряет

Офицер Райснер заявил о кульминации наступления РФ и скором падении обороны ВСУ

Наступление Российской армии достигло своей кульминации, а линия обороны ВСУ продолжает рушиться, заявил австрийский полковник Маркус Рейснер. Он считает, что армия Украины скоро полностью выйдет из Курахово ДНР.

«Русские достигли кульминации своего наступления», — сказал Рейснер в интервью изданию Die Welt.

Согласно прогнозу полковника, Курахово будет окончательно потеряно подразделениями ВСУ в течении ближайших  недель, также как и «стратегически важный» город Часов Яр.

К слову, российский боец с позывным «Солнце» уже водрузил на одну из многоэтажек Курахово флаг РФ. Вся жилая застройка была полностью очищена от украинской армии. Кроме того, появилась информация об освобождении села Новый Труд в ДНР. Бойцы ВС РФ смогли взять территорию под контроль благодаря решительным наступательным действиям.

Российские войска штурмуют ТЭС в Курахово
Российские войска штурмуют ТЭС в Курахово
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Полина Никифорова
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