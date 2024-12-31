«Кульминация»: На Западе назвали 2 города, которые Украина скоро потеряет

Наступление Российской армии достигло своей кульминации, а линия обороны ВСУ продолжает рушиться, заявил австрийский полковник Маркус Рейснер. Он считает, что армия Украины скоро полностью выйдет из Курахово ДНР.

«Русские достигли кульминации своего наступления», — сказал Рейснер в интервью изданию Die Welt.