«Кульминация»: На Западе назвали 2 города, которые Украина скоро потеряет
Офицер Райснер заявил о кульминации наступления РФ и скором падении обороны ВСУ
Наступление Российской армии достигло своей кульминации, а линия обороны ВСУ продолжает рушиться, заявил австрийский полковник Маркус Рейснер. Он считает, что армия Украины скоро полностью выйдет из Курахово ДНР.
«Русские достигли кульминации своего наступления», — сказал Рейснер в интервью изданию Die Welt.
Согласно прогнозу полковника, Курахово будет окончательно потеряно подразделениями ВСУ в течении ближайших недель, также как и «стратегически важный» город Часов Яр.
К слову, российский боец с позывным «Солнце» уже водрузил на одну из многоэтажек Курахово флаг РФ. Вся жилая застройка была полностью очищена от украинской армии. Кроме того, появилась информация об освобождении села Новый Труд в ДНР. Бойцы ВС РФ смогли взять территорию под контроль благодаря решительным наступательным действиям.
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