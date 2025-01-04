Наши бойцы «Центра» за сутки уничтожили более 440 ВСУшников
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 440 военных в зоне группировки войск «Центр»
За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне действия группировки войск «Центр» потеряли более 440 военных, танк, боевую машину пехоты и три бронетранспортёра, в том числе М113 и М1117 производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов ДНР», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, ВС РФ отразили 12 контратак противника. ВСУ лишились боевой бронированной машины «Козак», восьми автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar производства Франции, 152-мм орудия Д-20 и пяти 122-мм гаубиц Д-30.
Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ. Потери противника составили более 180 военных.
Shutterstock / FOTODOM / Marykor