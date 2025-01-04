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Регион
4 января, 10:22

Наши бойцы «Центра» за сутки уничтожили более 440 ВСУшников

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 440 военных в зоне группировки войск «Центр»

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне действия группировки войск «Центр» потеряли более 440 военных, танк, боевую машину пехоты и три бронетранспортёра, в том числе М113 и М1117 производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов ДНР», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, ВС РФ отразили 12 контратак противника. ВСУ лишились боевой бронированной машины «Козак», восьми автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar производства Франции, 152-мм орудия Д-20 и пяти 122-мм гаубиц Д-30.

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Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ. Потери противника составили более 180 военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Алена Пенчугина
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