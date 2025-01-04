Наши бойцы «Центра» за сутки уничтожили более 440 ВСУшников

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне действия группировки войск «Центр» потеряли более 440 военных, танк, боевую машину пехоты и три бронетранспортёра, в том числе М113 и М1117 производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.