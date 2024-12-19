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19 декабря, 00:39

«Полный провал»: Эксперт резко раскритиковал веру США в истребители F-35

RS: Американская программа по производству истребителей F-35 потерпела неудачу

Американская программа по производству истребителей F-35 оказалась провальной. Об этом заявил журналист Дэн Грейзер в статье для Responsible Statecraft.

Он отмечает, что проект, запущенный почти четверть века назад, уже обошёлся США в 300 миллиардов долларов, но значительных успехов так и не принёс. По его словам, боевые возможности F-35 оказались «весьма скромными».

«Программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, ещё не вполне уяснив», — написал Грейзер.

США решили производить F-35 без учёта их недостатков
США решили производить F-35 без учёта их недостатков

В ноябре американский предприниматель и миллиардер Илон Маск также раскритиковал истребители F-35, назвав их неудачным проектом. По его словам, основная ошибка была допущена ещё на этапе разработки, когда требования к самолёту оказались слишком завышенными.

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flickr / Joel Greenblatt

Артём Гапоненко
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