«Полный провал»: Эксперт резко раскритиковал веру США в истребители F-35

Американская программа по производству истребителей F-35 оказалась провальной. Об этом заявил журналист Дэн Грейзер в статье для Responsible Statecraft.

Он отмечает, что проект, запущенный почти четверть века назад, уже обошёлся США в 300 миллиардов долларов, но значительных успехов так и не принёс. По его словам, боевые возможности F-35 оказались «весьма скромными».

«Программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли признают это в столь же резких выражениях, но некоторые из них уже признают правду молча — вероятно, ещё не вполне уяснив», — написал Грейзер.