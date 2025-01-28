Момент столкновения ледокола «50 лет Победы» с сухогрузом попал на видео
Повреждение обшивки атомного ледокола «50 лет Победы» произошло из-за столкновения с сухогрузом Yamal krechet в Карском море. Видео с моментом аварии опубликовал Mash.
Момент столкновения ледокола и сухогруза в Карском море. Видео © Telegram / Mash
Ледокол столкнулся с грузовым судном, когда освобождал сухогруз от сковывающих его льдов. К счастью, на обоих кораблях никто не пострадал.
Напомним, сегодня стало известно о повреждении обшивки ледокола «50 лет Победы» в Карском море. Ущерб не сказался на работоспособности корабля, он продолжает обход акватории.
Обложка ©
Telegram / Mash