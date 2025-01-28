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Регион
28 января, 17:38

Момент столкновения ледокола «50 лет Победы» с сухогрузом попал на видео

Повреждение обшивки атомного ледокола «50 лет Победы» произошло из-за столкновения с сухогрузом Yamal krechet в Карском море. Видео с моментом аварии опубликовал Mash.

Момент столкновения ледокола и сухогруза в Карском море. Видео © Telegram / Mash

Ледокол столкнулся с грузовым судном, когда освобождал сухогруз от сковывающих его льдов. К счастью, на обоих кораблях никто не пострадал.

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Напомним, сегодня стало известно о повреждении обшивки ледокола «50 лет Победы» в Карском море. Ущерб не сказался на работоспособности корабля, он продолжает обход акватории.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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