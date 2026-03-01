Шутка ценой в зарплату: Почему опасно троллить телефонных мошенников

Стало известно, почему пытаться обмануть или «поиграть» с телефонными мошенниками крайне опасно. Каждая секунда разговора с ними может обходиться в реальные деньги, а попытки шутить только усугубляют риск. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«В этом и заключается главная ловушка: даже если вы понимаете, что говорите с мошенником, и пытаетесь пошутить или потянуть время, вы всё равно платите. За каждую секунду, проведённую на линии, с вашего сёта списываются средства. Мошенникам выгодно, чтобы вы «болтали» как можно дольше, независимо от содержания разговора», — сказал он.

Эксперт привёл пример схемы «вангири», когда мошенники совершают короткие звонки с международных номеров и сбрасывают, рассчитывая на любопытство человека. При перезвоне жертва попадает на платную линию, где её удерживают либо живой оператор, либо робот на базе нейросети.

Кузьменко подчеркнул, что провоцировать или высмеивать мошенников опасно: такой номер может попасть в базы для СМС-бомбинга — массовой регистрации на десятках сайтов, от соцсетей до служб доставки. В результате телефон буквально «взрывается» уведомлениями, среди которых могут быть опасные ссылки. Единственно верное решение — не вступать в диалог, не пытаться переиграть мошенника и сразу класть трубку.

Ранее сообщалось, что в России стала распространяться новая схема телефонного мошенничества. Аферисты заставляют граждан самостоятельно устанавливать на смартфоны вредоносное ПО, маскируя его под официальные уведомления.