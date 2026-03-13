В ГД напомнили «простое советское» правило навигации на фоне проблем со связью в Москве

Депутат Госдумы Андрей Свинцов прокомментировал для Life.ru ситуацию с ограничениями связи в Москве и призвал горожан вспомнить «простое советское» правило — помогать друг другу и не бояться спрашивать дорогу у прохожих.

Что касается ориентирования в городе, конечно, да, есть определённый дискомфорт, особенно если речь идёт о гостях в столице. Нет ничего страшного, если кто-то будет подходить друг к другу, спрашивать, как пройти, где находится то или иное здание. Мы все должны друг другу в этом смысле помогать. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

Свинцов добавил, что отсутствие мобильной связи может стать поводом для живого общения между людьми. Он считает, что такие ситуации даже полезны: люди могут больше общаться и помогать друг другу вместо того, чтобы полагаться исключительно на гаджеты.

«Это прекрасно, такой для всех цифровой детокс, когда можно просто поговорить с незнакомым человеком, выяснить, что, оказывается, в нашем городе огромное количество приятных людей просто для общения, просто поговорить о какой-то достопримечательности», — заключил депутат.

Напомним, что в последние дни россияне жалуются на перебои с интернетом и телефонной связью. К слову, проблемы добрались до здания Госдумы. Из-за отсутствия стабильного сигнала депутаты и представители СМИ вынуждены перемещаться по зданию в поисках мест, где ещё можно выйти в Интернет.