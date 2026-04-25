Супруги из Кемерово отдали мошенникам 73 млн рублей ради «пенсионного пособия»

Пожилые супруги из Кемерова лишились около 73 миллионов рублей, поверив звонившим, которые представились сотрудниками пенсионного фонда, портала Госуслуг и правоохранительных органов. О преступлении сообщила пресс-служба областного МВД.

В конце марта 71-летнему и 72-летнему горожанам позвонила незнакомка и попросила назвать смс-код для «подтверждения очереди на оформление пенсионного пособия». Следом связался якобы специалист Госуслуг и напугал взломом аккаунта и банковских счетов. Затем в дело вступил псевдополицейский, заявивший, что сбережения необходимо перевести в «специальную ячейку», иначе их похитят.

Несмотря на то что пенсионеры знали о подобных схемах, они испугались угроз и в течение трёх недель снимали личные накопления в разных банках, передавая их пособникам в условленном месте по кодовому слову «солнце». Когда мошенники потребовали избавиться от золотых украшений, пожилые люди сдали драгоценности в ломбард, а вырученные 1,2 миллиона рублей перевели на указанный счёт.

После того как звонившие пропали, потерпевшие сами попытались с ними связаться, но телефоны оказались недоступны. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей аферистов.

