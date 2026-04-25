Мошенники наклеивают фальшивые QR-коды на прокатные самокаты

Мошенники начали использовать поддельные QR-коды на прокатных самокатах и велосипедах в городах России, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка». Схема связана с фишинговыми сайтами для кражи данных банковских карт, пишет РИА «Новости».

С наступлением устойчивого тепла в апреле в городах открылись сезонные прокаты велосипедов и самокатов. Злоумышленники наклеивают свои стикеры поверх настоящих кодов. При сканировании жертва попадает на фишинговую страницу, где вводит данные банковской карты для «аренды». После этого средства списываются в пользу мошенников.

В «Мошеловке» советуют использовать только официальные приложения для аренды. Перед сканированием стоит проверять, не наклеен ли стикер поверх оригинального кода. Также специалисты рекомендуют не вводить данные карты на сайтах, открывшихся после сканирования сомнительного QR-кода.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров предупредил о росте мошеннических атак на подростков во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Активность злоумышленников усиливается в конце апреля — начале мая. Школьники проходят промежуточные аттестации и готовятся к экзаменам, что увеличивает нагрузку и снижает внимательность. В поисках материалов подростки пользуются онлайн-сервисами и могут переходить по фишинговым ссылкам. Машаров отметил, что в этот период особенно важен контроль со стороны родителей.