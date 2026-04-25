Россиянам объяснили, как при разводе делится материнский капитал

При разводе супругов часто возникает вопрос о разделе квартиры, приобретённой с использованием материнского капитала, однако в этом случае действуют особые правила, пояснили юристы Игорь Барыкин и Галина Земскова. Сам сертификат материнского капитала не подлежит разделу, он остаётся у того, на чьё имя выдан, а делить можно только имущество, купленное на эти деньги.

По закону такая недвижимость должна быть оформлена в общую долевую собственность всех членов семьи, включая владельца сертификата, его супруга (даже если брак уже расторгнут) и всех детей, поэтому при разводе жильё нельзя просто разделить пополам между мужем и женой: сначала выделяются обязательные доли детям, а уже оставшаяся часть может быть распределена между супругами как совместно нажитое имущество.

Если жильё покупалось без ипотеки, доли всем членам семьи выделяются в течение шести месяцев после снятия обременения или перевода средств Пенсионным фондом, а если квартира приобреталась на средства маткапитала уже после развода, бывший супруг не имеет права на долю, если только он не был письменно включён в обязательство при покупке. При разделе ипотечной квартиры с маткапиталом требуется согласие банка-кредитора.

«Если мать ребёнка лишена родительских прав, что могло стать причиной расторжения брака, право на материнский капитал переходит к отцу детей. А если родительских прав лишены оба родителя, то право на маткапитал передаётся самим детям», — отметил Барыкин в интервью RG.ru.

Напомним, с 1 мая вырастут выплаты на детей. Life.ru уже выяснил, как изменятся начисления федеральных и региональных пособий.