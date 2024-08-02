Тюрьма и иноагентство? Объявлено о незавидной участи Хаматовой за помощь ВСУ
Адвокат Мухаметзянов: Хаматовой грозит до 20 лет тюрьмы за спонсирование ВСУ
Чулпан Хаматова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial
Актрису Чулпан Хаматову может ждать крупный тюремный срок в России, если докажут её причастность к спонсированию ВСУ. Об этом заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с порталом "Страсти".
Актриса покинула РФ сразу после начала СВО и уже больше двух лет живёт в Латвии. Там знаменитость устроилась в Новый Рижский театр, однако проработать долго не удалось — артистку уволили. Несмотря на это, возвращаться в Россию она не собирается и продолжает делать публичные заявления в поддержку Украины.
На эти действия исполнительницы обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он потребовал признать Хаматову иностранным агентом, а также проверить её на финансирование Украинской армии.
По словам адвоката Мухаметзянова, если вину актрисы признают, то ей грозит тюремное наказание. По закону за финансовую помощь Украине предусмотрена уголовная ответственность.
"Артистке могут назначить до 20 лет лишения свободы", — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что Хаматову с позором уволили из Нового Рижского театра в Латвии. Худрук культурного учреждения Алвис Херманис остался недоволен сотрудничеством со звездой. Эту ситуацию прокомментировал народный артист РСФСР Сергей Никоненко. Он напомнил, что в РФ Хаматова была востребованной актрисой, получая гонорары от 250 тысяч рублей. Никоненко считает, что она "поддалась глупости" и "стала дурой набитой". Актёр уверен, что ей теперь светит только "помойка историческая".