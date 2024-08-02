Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 08:30

Тюрьма и иноагентство? Объявлено о незавидной участи Хаматовой за помощь ВСУ

Адвокат Мухаметзянов: Хаматовой грозит до 20 лет тюрьмы за спонсирование ВСУ

Чулпан Хаматова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Чулпан Хаматова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

Актрису Чулпан Хаматову может ждать крупный тюремный срок в России, если докажут её причастность к спонсированию ВСУ. Об этом заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов в беседе с порталом "Страсти".

Актриса покинула РФ сразу после начала СВО и уже больше двух лет живёт в Латвии. Там знаменитость устроилась в Новый Рижский театр, однако проработать долго не удалось — артистку уволили. Несмотря на это, возвращаться в Россию она не собирается и продолжает делать публичные заявления в поддержку Украины.

На эти действия исполнительницы обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он потребовал признать Хаматову иностранным агентом, а также проверить её на финансирование Украинской армии.

Киев восстал против Чулпан Хаматовой на Венецианском фестивале из-за "связей с Путиным"
Киев восстал против Чулпан Хаматовой на Венецианском фестивале из-за "связей с Путиным"

По словам адвоката Мухаметзянова, если вину актрисы признают, то ей грозит тюремное наказание. По закону за финансовую помощь Украине предусмотрена уголовная ответственность.

"Артистке могут назначить до 20 лет лишения свободы", — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Хаматову с позором уволили из Нового Рижского театра в Латвии. Худрук культурного учреждения Алвис Херманис остался недоволен сотрудничеством со звездой. Эту ситуацию прокомментировал народный артист РСФСР Сергей Никоненко. Он напомнил, что в РФ Хаматова была востребованной актрисой, получая гонорары от 250 тысяч рублей. Никоненко считает, что она "поддалась глупости" и "стала дурой набитой". Актёр уверен, что ей теперь светит только "помойка историческая".

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Чулпан Хаматова (актриса)
  • ВСУ
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров