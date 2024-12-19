«Самая правильная покупка»: Блогер Литвин отказался от BMW ради скорых для Курска и Брянска
Блогер Михаил Литвин купил три машины скорой помощи для Курска и Брянска
Блогер Михаил Литвин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mikhail_litvin
Известный блогер-миллионик Михаил Литвин купил три машины скорой медицинской помощи, которые он отправит в Курскую и Брянскую области. Об этом стример рассказал в своём телеграм-канале.
Блогер Михаил Литвин рассказал, что купил три машины скорой помощи для Курска и Брянска. Видео © Telegram / ЛИТВИН
«Полностью «нафаршированные». Ну как, по-своему – со всем необходимым оборудованием. Две вот эти машины отправляю в Курск, эту – отправляю в Брянск. Надеюсь, что ни одну и ни две жизни с помощью этих машин спасут», – сказал блогер.
Изначально Литвин планировал приобрести себе новый автомобиль BMW M5, но вместо этого «решил сделать самую правильную покупку в своей жизни». По словам Литвина машины оборудованы всей необходимой техникой. Получить специализированный транспорт оказалось проблемно, но Литвин смог его «выбить», чтобы помочь нуждающимся.
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