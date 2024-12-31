Ушёл из жизни Золотой лидер из «Звёздных войн»

На прошлой неделе не стало актёра Энгуса МакИннеса – исполнителя роли Золотого лидера в фильмах «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». С заявлением семья покойного выступила только сейчас.

«Энгус МакИннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актёр ушёл из жизни 23 декабря. Он оставил нас мирно, окружённый семьей и окутанный любовью», — сказано в некрологе.

По словам родных, роль пилота Джона Вандера в «Звёздных войнах» занимала особенное место в сердце 77-летнего актёра. Он обожал встречи с фанатами, любил слушать их истории и разделять их любовь к легендарной саге. Артист с удовольствием делился воспоминаниями о съёмках в роли лидера Золотой эскадрильи, состоящей из бомбардировщиков Y-крылов.