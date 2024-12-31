Ушёл из жизни Золотой лидер из «Звёздных войн»
Актёр из «Звёздных войн» Энгус МакИннес умер в возрасте 77 лет
Энгус МакИннес в роли пилота Y-wing под позывным Золотой лидер. Скриншот © «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»
На прошлой неделе не стало актёра Энгуса МакИннеса – исполнителя роли Золотого лидера в фильмах «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» и «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». С заявлением семья покойного выступила только сейчас.
«Энгус МакИннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актёр ушёл из жизни 23 декабря. Он оставил нас мирно, окружённый семьей и окутанный любовью», — сказано в некрологе.
По словам родных, роль пилота Джона Вандера в «Звёздных войнах» занимала особенное место в сердце 77-летнего актёра. Он обожал встречи с фанатами, любил слушать их истории и разделять их любовь к легендарной саге. Артист с удовольствием делился воспоминаниями о съёмках в роли лидера Золотой эскадрильи, состоящей из бомбардировщиков Y-крылов.
Ранее Life.ru сообщал, что в США скончался автор суперхита из «Титаника» My Heart Will Go On Уилбур Дженнингс. За свою карьеру Дженнингс удостоился двух «Оскаров», трёх «Грэмми» и двух «Золотых Глобусов».