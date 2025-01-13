Россиянин поскользнулся во дворе своего дома и умер
«Рен-ТВ»: Мужчина погиб, поскользнувшись у своего дома в Подмосковье
В подмосковном Ступине местный житель поскользнулся у своего дома и скончался. Как сообщает «Рен-ТВ», трагедия произошла в субботу, 11 января.
По словам собеседника телеканала, 47-летний мужчина вышел на улицу, чтобы обработать территорию вокруг дома противогололедными реагентами, но упал и получил серьёзную травму головы. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины его смерти. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее похожий несчастный случай произошёл в Петербурге. Там умер пенсионер, который получил серьёзную травму головы из-за гололёда. В течение нескольких суток медики пытались спасти его жизнь, но их попытки оказались тщетны.
Life.ru