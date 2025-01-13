Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 08:59

Россиянин поскользнулся во дворе своего дома и умер

«Рен-ТВ»: Мужчина погиб, поскользнувшись у своего дома в Подмосковье

В подмосковном Ступине местный житель поскользнулся у своего дома и скончался. Как сообщает «Рен-ТВ», трагедия произошла в субботу, 11 января.

По словам собеседника телеканала, 47-летний мужчина вышел на улицу, чтобы обработать территорию вокруг дома противогололедными реагентами, но упал и получил серьёзную травму головы. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины его смерти. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее похожий несчастный случай произошёл в Петербурге. Там умер пенсионер, который получил серьёзную травму головы из-за гололёда. В течение нескольких суток медики пытались спасти его жизнь, но их попытки оказались тщетны.

Названа возможная причина трагической гибели 17-летнего сына известного гармониста
Названа возможная причина трагической гибели 17-летнего сына известного гармониста
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar