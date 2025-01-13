Россиянин поскользнулся во дворе своего дома и умер

В подмосковном Ступине местный житель поскользнулся у своего дома и скончался. Как сообщает «Рен-ТВ», трагедия произошла в субботу, 11 января.

По словам собеседника телеканала, 47-летний мужчина вышел на улицу, чтобы обработать территорию вокруг дома противогололедными реагентами, но упал и получил серьёзную травму головы. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины его смерти. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.