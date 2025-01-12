Названа возможная причина трагической гибели 17-летнего сына известного гармониста

Причиной трагической гибели 17-летнего сына известного гармониста мог стать любовный треугольник. Перед смертью подросток написал прощальные сообщения друзьям и девушке, в которую был влюблён. Парень был замкнутым и стеснительным, с родителями своими переживаниями почти не делился, сообщает MK.ru.

Незадолго до смерти юноша узнал, что девушка, в которую он был влюблён, встречается с другим парнем. Помимо подростка в семье воспитываются ещё трое детей, младшему из которых три месяца. В день трагедии вся семья уехала из квартиры на дачу.