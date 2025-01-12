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12 января, 17:26

Названа возможная причина трагической гибели 17-летнего сына известного гармониста

MK.ru: Сын известного гармониста мог погибнуть из-за любовного треугольника

Причиной трагической гибели 17-летнего сына известного гармониста мог стать любовный треугольник. Перед смертью подросток написал прощальные сообщения друзьям и девушке, в которую был влюблён. Парень был замкнутым и стеснительным, с родителями своими переживаниями почти не делился, сообщает MK.ru.

Незадолго до смерти юноша узнал, что девушка, в которую он был влюблён, встречается с другим парнем. Помимо подростка в семье воспитываются ещё трое детей, младшему из которых три месяца. В день трагедии вся семья уехала из квартиры на дачу.

Напомним, что тело подростка нашли 10 января в Подмосковье. Парень учился в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства. Он также был сыном известного профессионального гармониста и педагога Российской академии музыки им. Гнесиных.

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Shutterstock / FOTODOM / BestPhotoPlus

Полина Никифорова
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