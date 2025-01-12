В Подмосковье под окнами дома нашли тело сына известного гармониста
МК.ru: 17-летнего сына известного гармониста нашли мёртвым в Подмосковье
10 января в Московской области около 23:00 очевидцы обнаружили мёртвого 17-летнего сына известного гармониста. Молодой человек без сознания лежал под окнами многоэтажного дома, пишет MK.ru.
Известно, что парень учился в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства. Он также был сыном известного профессионального гармониста и педагога Российской академии музыки им. Гнесиных. Однако имя отца погибшего не уточняется.
Ранее в Москве обнаружили тело спортсмена Яниса Тиммы. Экс-супруга Седоковой нашли в одном из хостелов, рядом с ним с ним лежал телефон, на заставке которого был указан номер певицы и просьба позвонить ей. Артистка эмоционально отреагировала на случившееся, ей даже понадобилась помощь медиков. Седокова пообещала взять на себя расходы за похороны, однако позже её обвинили во лжи. С баскетболистом простились в Риге. После случившегося певица отменила гастроли. Но теперь стало известно, что артистка возвращается к выступлениям после трагедии с бывшим мужем. За 40-минутное шоу она просит 1,5 миллионов рублей.
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