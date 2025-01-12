В Подмосковье под окнами дома нашли тело сына известного гармониста

10 января в Московской области около 23:00 очевидцы обнаружили мёртвого 17-летнего сына известного гармониста. Молодой человек без сознания лежал под окнами многоэтажного дома, пишет MK.ru.

Известно, что парень учился в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства. Он также был сыном известного профессионального гармониста и педагога Российской академии музыки им. Гнесиных. Однако имя отца погибшего не уточняется.