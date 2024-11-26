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26 ноября, 13:10

В Петербурге школьницу нашли под окнами многоэтажки, она чудом выжила

В Санкт-Петербурге шестиклассницу обнаружили в Купчине под окнами многоэтажки с множественными переломами. Сейчас врачи детской городской больницы Филатова борются за её жизнь, сообщает Mash на Мойке.

В день трагедии школьница ушла на учёбу, но так и не дошла. На звонки она не отвечала, а приложение родительского контроля показало её последнюю геолокацию в ТЦ «Южный полюс». Там своего ребёнка мама не нашла и вернулась домой, где уже были сотрудники полиции.

К слову, подобное происходит в семье впервые. До этого за родителями и девочкой не замечали никаких негативных действий.

Подозреваемый в убийстве школьницы под Красноярском работал на её отца
Подозреваемый в убийстве школьницы под Красноярском работал на её отца

Ранее Life.ru рассказывал о происшествии в Башкирии. Там школьница получила сотрясение мозга и попала в больницу после того, как одноклассница ударила её по голове. По словам родителей пострадавшей девочки, ребёнка били на протяжении двух месяцев. Сейчас она лежит в отделении хирургии.

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Life.ru

Наталья Афонина
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