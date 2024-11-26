В Петербурге школьницу нашли под окнами многоэтажки, она чудом выжила

В Санкт-Петербурге шестиклассницу обнаружили в Купчине под окнами многоэтажки с множественными переломами. Сейчас врачи детской городской больницы Филатова борются за её жизнь, сообщает Mash на Мойке.

В день трагедии школьница ушла на учёбу, но так и не дошла. На звонки она не отвечала, а приложение родительского контроля показало её последнюю геолокацию в ТЦ «Южный полюс». Там своего ребёнка мама не нашла и вернулась домой, где уже были сотрудники полиции.

К слову, подобное происходит в семье впервые. До этого за родителями и девочкой не замечали никаких негативных действий.