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26 ноября, 12:07

Подозреваемый в убийстве школьницы под Красноярском работал на её отца

Мужчина, подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, тело которой обгрызли свиньи, работал на отца погибшей. Он собирался забить скот, чтобы отомстить работодателю, сообщили в региональной прокуратуре.

Подозреваемый в убийстве девушки, тело которой съели свиньи в Красноярском крае, дал признательные показания. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

«Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью 17-летней девушки в Ужурском районе <...> Предварительно установлено, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей девушки в АО «Андроновское» и был недоволен решениями руководства», — сказано в публикации.

В прокуратуре отметили, что в момент совершения преступления подозреваемый был пьян. Сам он признался, что решил отомстить своему начальнику и планировал отыграться на его скоте. Когда он открыл дверь загона, где находились животные, то увидел там дочь работодателя. Он взял палку и ударил девушку по голове. Та упала без сознания и мужчина сбежал домой, использованную в качестве оружия деревяшку он прихватил с собой.

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Напомним, трагедия случилась 23 ноября в деревне Ушанка Красноярского края. Вечером в деревянном загоне на территории частного домовладения обнаружили тело 17-летней девушки, искусанное свиньями в области головы и других частей тела. Изначально следователи полагали, что девочка потеряла сознание после того, как один из вышедших в коридор загона быков задел её рогом по голове, из-за чего она лишилась чувств и упала к свиньям. А сегодня появились свидетельства в пользу невиновности тельцов — по подозрению в причастности к расправе задержали местного жителя.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Красноярского края

Юрий Лысенко
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