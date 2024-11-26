Подозреваемый в убийстве школьницы под Красноярском работал на её отца

«Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью 17-летней девушки в Ужурском районе <...> Предварительно установлено, что подозреваемый работал в подчинении отца погибшей девушки в АО «Андроновское» и был недоволен решениями руководства», — сказано в публикации .

В прокуратуре отметили, что в момент совершения преступления подозреваемый был пьян. Сам он признался, что решил отомстить своему начальнику и планировал отыграться на его скоте. Когда он открыл дверь загона, где находились животные, то увидел там дочь работодателя. Он взял палку и ударил девушку по голове. Та упала без сознания и мужчина сбежал домой, использованную в качестве оружия деревяшку он прихватил с собой.