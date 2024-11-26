Скот, да не тот: К убийству девочки, найденной в загоне для свиней, оказался причастен её сосед

Следственный комитет сообщил о новых обстоятельствах гибели 17-летней девочки из Красноярского края, которая была найдена мёртвой в загоне для свиней. Домашний скот оказался непричастен к трагедии — над школьницей, про предварительным данным, расправился местный житель. Сейчас он задержан.