Скот, да не тот: К убийству девочки, найденной в загоне для свиней, оказался причастен её сосед
СК: Задержан подозреваемый в причастности к гибели 17-летней в Красноярском крае
Следственный комитет сообщил о новых обстоятельствах гибели 17-летней девочки из Красноярского края, которая была найдена мёртвой в загоне для свиней. Домашний скот оказался непричастен к трагедии — над школьницей, про предварительным данным, расправился местный житель. Сейчас он задержан.
Кадры оперативной съёмки с подозреваемым в причастности к гибели 17-летней в Красноярском крае. Видео © Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю
«Установлено, что к гибели девушки может быть причастен житель деревни Ушканка Ужурского района, проживающий по соседству, причинивший девушке телесные повреждения, в результате чего она потеряла сознание», — информирует пресс-служба СК по региону.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Напомним, что сама трагедия произошла вечером 23 ноября. В деревне Ушанка в деревянной постройке на территории частного дома нашли тело 17-летней девочки с множественными следами укусов животных в области головы и различных частей тела. В постройке в закрытых стойлах находились быки и свиньи. Изначально предполагалось, что два быка вышли в коридор загона и один из них ударил девушку по голове рогом, в результате чего она потеряла сознание.
Пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю