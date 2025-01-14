Российского чиновника могла убить трансгендерная проститутка в Таиланде

Сотрудника городской администрации Владивостока Константина Клюева могла убить и ограбить трансгендерная проститутка во время отпуска в Паттайе. Об этом сообщает Mash.

Погибший в Таиланде чиновник из Владивостока Константин Клюев. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, 42-летний чиновник прилетел в Паттайю в конце года. Последний раз он созванивался с сыном 30 декабря в 21:00, а уже через час его уже нашли мёртвым.

Сотрудники отеля уточнили, что видели чиновника в компании трансгендера* — секс-работника. По предварительным данным, тот дал россиянину смертельную дозу транквилизатора, ограбил и сбежал. Известно, что у Клюева остались двое детей от первого брака — 7 и 14 лет.

Напомним, ранее стало известно о смерти сотрудника городской администрации Владивостока. Чиновник погиб во время отпуска в Таиланде. Родственники ничего не знали о судьбе мужчины на протяжении двух недель и забили тревогу, когда тот не вернулся в город в назначенное время.