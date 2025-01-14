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Регион
14 января, 07:50

Российского чиновника могла убить трансгендерная проститутка в Таиланде

Mash: Чиновника из Владивостока мог убить и ограбить трансгендер в Таиланде

Сотрудника городской администрации Владивостока Константина Клюева могла убить и ограбить трансгендерная проститутка во время отпуска в Паттайе. Об этом сообщает Mash.

Погибший в Таиланде чиновник из Владивостока Константин Клюев. Фото © SHOT

Погибший в Таиланде чиновник из Владивостока Константин Клюев. Фото © SHOT

По информации телеграм-канала, 42-летний чиновник прилетел в Паттайю в конце года. Последний раз он созванивался с сыном 30 декабря в 21:00, а уже через час его уже нашли мёртвым.

Сотрудники отеля уточнили, что видели чиновника в компании трансгендера* — секс-работника. По предварительным данным, тот дал россиянину смертельную дозу транквилизатора, ограбил и сбежал. Известно, что у Клюева остались двое детей от первого брака — 7 и 14 лет.

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Напомним, ранее стало известно о смерти сотрудника городской администрации Владивостока. Чиновник погиб во время отпуска в Таиланде. Родственники ничего не знали о судьбе мужчины на протяжении двух недель и забили тревогу, когда тот не вернулся в город в назначенное время.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anuchit kamsongmueang

Дарья Нарыкова
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