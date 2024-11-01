В Петербурге 20-летняя девушка забеременела от восьмиклассника
В культурной столице зреет скандал: в Санкт-Петербурге 14-летний подросток может стать отцом. 20-летняя девушка заявила, что этой осенью вступала в половую связь с несовершеннолетним, после чего забеременела. Об этом сообщила Фонтанка.
Обстоятельства знакомства с восьмиклассником будущая мама предпочла скрыть. Теперь в отношении девушки могут возбудить уголовное дело. По данным журналистов, друзья знают обольстительницу как «девушку-скинхедку». За плечами у неё судимости за кражу, угрозу убийством и вандализм.
Ранее шокирующий случай произошёл в аэропорту турецкой Антальи. Российская туристка родила прямо в туалете, бросила младенца и сразу пошла на паспортный контроль, чтобы улететь в Москву. Малыша нашла уборщица, которая сразу сообщила об этом службе безопасности аэропорта. В итоге мать младенца быстро вычислили. Россиянка объяснила полицейским, что якобы не знала о беременности.