Глава Минздрава раскрыл неутешительную статистику по ожирению в России

«Сегодня распространённость ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7–11 лет», — отметил он.

Ранее Life.ru сообщал, что Министерство здравоохранения России введёт обновлённый стандарт медицинской помощи для детей с ожирением, который будет включать хирургические методы лечения. Основная цель этих изменений — улучшение диагностики и лечения детского ожирения.