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4 марта, 10:55

Глава Минздрава раскрыл неутешительную статистику по ожирению в России

Мурашко: Четверть россиян имеют ожирение

Четверть россиян имеют ожирение — такую неутешительную статистику озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Женщины за здоровое общество».

«Сегодня распространённость ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7–11 лет», — отметил он.

Всего ожирением страдают 20,6% мужчин и 27,4% женщин.

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Ранее Life.ru сообщал, что Министерство здравоохранения России введёт обновлённый стандарт медицинской помощи для детей с ожирением, который будет включать хирургические методы лечения. Основная цель этих изменений — улучшение диагностики и лечения детского ожирения.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ljupco Smokovski

Александра Вишнякова
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