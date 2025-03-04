Глава Минздрава раскрыл неутешительную статистику по ожирению в России
Мурашко: Четверть россиян имеют ожирение
Четверть россиян имеют ожирение — такую неутешительную статистику озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на форуме «Женщины за здоровое общество».
«Сегодня распространённость ожирения среди взрослого населения составляет четверть населения. Особенно опасно оно в возрасте 7–11 лет», — отметил он.
Всего ожирением страдают 20,6% мужчин и 27,4% женщин.
Ранее Life.ru сообщал, что Министерство здравоохранения России введёт обновлённый стандарт медицинской помощи для детей с ожирением, который будет включать хирургические методы лечения. Основная цель этих изменений — улучшение диагностики и лечения детского ожирения.
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