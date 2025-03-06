Эндокринолог рассказала Life.ru про эпидемию ожирения в мире и объяснила, почему это болезнь

Ожирение — это настоящая болезнь, и чаще всего люди набирают вес, когда едят больше, чем тратят энергии. И за перееданием кроется не только недовольство своим видом, но и очень серьёзные угрозы здоровью. Об этом на форуме «Женщины за здоровое общество» Life.ru рассказала директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Наталья Мокрышева.

«Если человек занимается спортом, то он может съесть лишнюю булочку, если у него регулярная спортивная физическая нагрузка, если у него работа связана с физической нагрузкой, то он, вероятнее всего, эту булочку потратит. Если человек занимается работой на компьютере или ездит, допустим, на машине до своего места работы и практически у него отсутствуют прогулки, посещение зала, то эта булочка для него будет крайне небезопасна», — подчеркнула эксперт.

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Наталья Мокрышева об эпидемии ожирения. Видео © Life.ru

Избыточный вес набирается постепенно, и, к сожалению, причина ожирения проста: энергии в организм человека поступает больше, чем тратится. Как говорит Мокрышева, ожирение сейчас признаётся заболеванием и опасно оно не из-за появления жирных складочек на теле или второго подбородка, а из-за осложнений для здоровья. В частности, это артериальная гипертензия, нарушение ритма сердца, инфаркты, инсульты, заболевания желудочно-кишечного тракта, гастриты, панкреатиты, артрозы, артриты, остеопороз.

«И если человек продолжит набор веса, то страшно не то, что он продолжает набирать вес, а то, что у него увеличивается риск развития этих осложнений. У 30% человек, которые ещё не вошли в статус ожирения или диабета, уже есть признаки вот этих осложнений, и это очень серьёзно», — заключила эксперт.