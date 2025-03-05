Из школьных столовых в России призвали убрать культовую еду из-за риска эпидемии ожирения

Проблема с ожирением приобретает пугающие обороты во всём мире. По оценкам учёных, через каких-то 25 лет более половины взрослого населения страны будет иметь лишний вес. В беседе с Life.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какие шаги необходимо предпринимать властям, чтобы уберечь своих граждан от этого заболевания. Начинать она советует с детства, убрав из школьных столовых любимую еду учеников — пиццу, сосиски и фрикадельки.

Увеличение числа людей, страдающих лишним весом и ожирением, по предварительным подсчетам ученых, оправдано, потому что сейчас созданы для этого все условия. И самое главное — это изменение образа жизни, подчеркнула эксперт.

«Очень высокий уровень стресса по сравнению с тем, что было в XX веке, а также выраженный недостаток физической активности и сидячий образ жизни способствуют набору веса. У нас преобладает пассивный досуг и очень низкая физическая активность. Человек таким образом, казалось бы, экономит свои ресурсы», — отметила доктор.

Неправильное питание — это, безусловно, основа проблемы. Доступность калорийной и обработанной пищи, высокое содержание сахара, насыщенных жиров, избыток животного белка, как обработанного, так и необработанного красного мяса, а также большие порции — всё это ведет к переизбыточному потреблению калорий. Остановить это очень сложно и кажется нереальной задачей. Необходимо подходить к этой проблеме комплексно.

Первый шаг — это образование и осведомлённость. Нужно проводить образовательные кампании среди населения, особенно среди уязвимых групп: подростков, молодёжи, детей, обозначила специалист.

Второй шаг — изменение привычек питания. Здесь необходимо создавать условия, как это делалось в проекте «Северная Карелия». Бизнесу предоставляли возможности изменить структуру сельского хозяйства и животноводства. Например, вместо высокого уровня потребления жирного мяса и молочных продуктов начали выращивать рапсовое масло, овощи, фрукты и другие полезные продукты. Это изменило структуру потребления в лучшую сторону. Также важно работать над снижением потребления сахара и обработанной пищи, формируя правильные привычки с детства. Нурия Дианова Врач-гастроэнтеролог

Третий шаг — физическая активность. Нужно обеспечить доступ к простым крытым и открытым площадкам для спорта, активных игр и соревнований. Важно вовлекать молодёжь через геймификацию, чтобы сделать физическую активность интересной.

Также необходимо стимулировать население различными проектами, чтобы люди понимали ценность своего здоровья, здоровья своей семьи и общества в целом. Кроме того, следует проводить политику, регулирующую продажу алкоголя, табака и вредных продуктов. Например, ограничивать их продажу вблизи школ или полностью исключать возможность их покупки подростками.