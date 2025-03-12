Российские учёные предложили делать обезболивающие из яда пауков
Учёные МФТИ обнаружили в яде паука-краба вещество, снимающее боль
Российские учёные предложили делать обезболивающие из яда пауков. В яде томизуса наполненного, который относится к семейству пауков-бокоходов или пауков-крабов, обнаружен пуротоксин-6 — пептид, способный стать основой для обезболивающих средств нового поколения, полагают учёные МФТИ. Отечественные специалисты получили секрет ядовитых желёз посредством их электрической стимуляции. Исследования на мышах дали положительный результат.
«В результате учёные выделили чистый пептид, который назвали пуротоксином-6 (PT6). <...> Даже низкие дозы этого пептида, введённые мышам подкожно или внутримышечно, избирательно ингибируют P2X3-рецепторы, оказывая выраженное болеутоляющее действие», — рассказал «Газете.ru» доцент кафедры физико-химической биологии и биотехнологии МФТИ Александр Василевский.
Ранее российские ученые научились заживлять раны с помощью чайного гриба. Кроме того, отечественные специалисты придумали органическую упаковку для фруктов и овощей.
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