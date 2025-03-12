Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 07:12

Российские учёные предложили делать обезболивающие из яда пауков

Учёные МФТИ обнаружили в яде паука-краба вещество, снимающее боль

Российские учёные предложили делать обезболивающие из яда пауков. В яде томизуса наполненного, который относится к семейству пауков-бокоходов или пауков-крабов, обнаружен пуротоксин-6 — пептид, способный стать основой для обезболивающих средств нового поколения, полагают учёные МФТИ. Отечественные специалисты получили секрет ядовитых желёз посредством их электрической стимуляции. Исследования на мышах дали положительный результат.

«В результате учёные выделили чистый пептид, который назвали пуротоксином-6 (PT6). <...> Даже низкие дозы этого пептида, введённые мышам подкожно или внутримышечно, избирательно ингибируют P2X3-рецепторы, оказывая выраженное болеутоляющее действие», — рассказал «Газете.ru» доцент кафедры физико-химической биологии и биотехнологии МФТИ Александр Василевский.

Российские учёные приблизились к промышленному производству целебного чая габа
Российские учёные приблизились к промышленному производству целебного чая габа

Ранее российские ученые научились заживлять раны с помощью чайного гриба. Кроме того, отечественные специалисты придумали органическую упаковку для фруктов и овощей.

Российские учёные научились выявлять два самых сложных для диагностики вида рака
Российские учёные научились выявлять два самых сложных для диагностики вида рака
Обложка ©

pixabay / Tama66

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости науки
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar