Российские учёные предложили делать обезболивающие из яда пауков. В яде томизуса наполненного, который относится к семейству пауков-бокоходов или пауков-крабов, обнаружен пуротоксин-6 — пептид, способный стать основой для обезболивающих средств нового поколения, полагают учёные МФТИ. Отечественные специалисты получили секрет ядовитых желёз посредством их электрической стимуляции. Исследования на мышах дали положительный результат.