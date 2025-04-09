Контрабанду бриллиантов из ОАЭ на 41 млн рублей пресекли таможенники в Дагестане

В аэропорту Махачкалы сотрудники таможенной службы пресекли попытку контрабанды бриллиантов стоимостью свыше 41 миллиона рублей. В одежде прибывшего из ОАЭ пассажира обнаружили шесть драгоценных камней, сообщили Life.ru в ФТС России.

Бриллианты, изъятые у контрабандиста в аэропорту Махачкалы. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru

Драгоценные камни пытался провезти 33-летний гражданин России, которого остановили в «зелёном» коридоре. В ходе личного досмотра в одежде пассажира нашли тайник с шестью прозрачными камнями.

Экспертиза показала, что вес найденных бриллиантов составляет от 1 до 7.03 карат, что включает их в разряд стратегически важных ресурсов. Ранее оперативники выяснили, что задержанный приобрёл камни на международной выставке в Объединённых Арабских эмиратах, намереваясь впоследствии перепродать их в России.

Бриллианты были изъяты. Возбуждено уголовное дело в рамках ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов». По этой статье обвиняемому грозит до пяти лет заключения или штраф суммой до 1 миллиона рублей. В мероприятии также принимали участие сотрудники УФСБ республики.