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2 мая, 20:50

Они среди нас: Рассекречены архивы ЦРУ о базах инопланетян и гуманоидах на Земле

Daily Mail: В архивах ЦРУ нашли данные о базах инопланетян на Земле

В архивах ЦРУ нашли данные о базах инопланетян. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В архивах ЦРУ нашли данные о базах инопланетян. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Британская газета Daily Mail обнародовала информацию о засекреченных архивах ЦРУ, в которых говорится о необычных экспериментах, проводимых в 1970–1980-х годах. Согласно материалам, агентство якобы задействовало людей со способностью к так называемому «дистанционному видению» — умению мысленно «наблюдать» удалённые объекты без физического контакта с ними.

Согласно отчётам, в ходе таких сеансов были «обнаружены» три инопланетные базы, находящиеся в разных уголках Солнечной системы и на Земле. Первая база, как утверждается, располагалась на территории Аляски, в районе горы Хейс. «Наблюдатель» зафиксировал на ней четырёх гуманоидов. Один из них, находясь за круглой консолью, якобы «ощутил» присутствие наблюдателя и даже пригласил его «посмотреть» на работу.

Вторая предполагаемая база якобы располагалась на юге Африканского континента — южнее экватора. Там наблюдались два существа: одно — с непропорционально крупной головой и роботизированным обликом — не реагировало на присутствие наблюдателя, а второе, напротив, проявляло дружелюбие.

Третья база, по утверждениям участников эксперимента, находилась на Титане — крупнейшем спутнике Сатурна. Там наблюдались трое существ, внешне полностью идентичных людям: двое мужчин и женщина в бледно-зелёной одежде и с каштановыми волосами.

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Андрей Васильев
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