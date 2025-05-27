Попасть в мишень: Российские урологи научились находить рак простаты с ювелирной точностью

Врачи-урологи осваивают и внедряют уникальный метод для диагностики рака предстательной железы. Урологи Сеченовского Университета впервые в России стали использовать фьюжн-систему, совмещая изображения УЗИ и КТ/МРТ в режиме реального времени для повышения эффективности и безопасности оперативного вмешательства.

Врач-уролог, доцент Сеченовского Университета Станислав Али в беседе с Life.ru подчеркнул, что на сегодняшний день мочекаменная болезнь лидирует среди урологических заболеваний по приросту больных. Он отметил, что чрескожная нефролитотрипсия является наиболее эффективным и щадящим для пациента методом удаления камней, и что фьюжн-система в таких операциях помогает чётко различать элементы полостной системы почки от других анатомических структур и выбирать именно ту цель, которая необходима.

В Институте есть специальный тренажёр для безопасного обучения врачей. Это фантом (учебная модель) простаты, полностью сделанный в России. Он чётко показывает структуру железы, как на реальном УЗИ. Главное преимущество: модель можно использовать много раз. Если подключить фантом к современной системе фьюжн-диагностики, врачи смогут точнее выявлять рак простаты на ранних стадиях, объясняет заведующий урологическим отделением №1 Клиники урологии Сеченовского Университета Евгений Безруков.

Сегодня фьюжн-система — это необходимая составляющая для повышения эффективности и безопасности лечения пациентов с верифицированным раком почки и мочекаменной болезнью, а также при проведении фьюжн-биопсии и криоабляции опухоли почки.