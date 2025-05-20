В День рождения джинсов уролог объяснил, как не заработать бесплодие из-за узких штанов

20 мая — День рождения джинсов. Ношение узкой и некомфортной одежды, в том числе и джинсов, — не совсем физиологично для человека. Такие штаны не только ограничивают движения, но и могут прибавить проблем со здоровьем. Об этом в беседе с Life.ru заявил уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Чаще всего из-за узких джинсов сдавливаются бедренные сосуды, нарушается кровоснабжение. Есть даже такое понятие, как синдром сдавления бедренного нерва, при котором возникает онемение и жжение в наружной стороне бедра. Также не исключены проблемы с суставами и мышцами, также узкая одежда влияет на осанку и способствует развитию боли в крестце и в пояснице. Кроме того, на коже из-за тесной одежды бывают раздражения.

Нередки проблемы в мочеполовой системе, отмечает уролог.

У женщин, в связи с тем, что есть физиологические выделения из половых путей, плохая вентиляция малого таза способствует размножению бактерий, грозит циститом, вагинитом, инфекцией мочеполовой системы. У мужчин температура яичек ниже на 1 градус, чем во всём теле, а при ношении узкой одежды она может повышаться, что способствует нарушению фертильности в перспективе. Андрей Смерницкий Уролог-андролог

А ещё в редких случаях, даже если люди худые, ношение узкой одежды вызывает нарушение пищеварения.

Поэтому, если вы хотите носить тесную одежду, врач советует выбирать дышащие натуральные ткани. А если появляются какие-то боли, дискомфорт в области малого таза, это повод сменить одежду на более просторную.