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20 мая, 05:00

В День рождения джинсов уролог объяснил, как не заработать бесплодие из-за узких штанов

Уролог Смерницкий: При ношении узких джинсов не исключён риск бесплодия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

20 мая — День рождения джинсов. Ношение узкой и некомфортной одежды, в том числе и джинсов, — не совсем физиологично для человека. Такие штаны не только ограничивают движения, но и могут прибавить проблем со здоровьем. Об этом в беседе с Life.ru заявил уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Чаще всего из-за узких джинсов сдавливаются бедренные сосуды, нарушается кровоснабжение. Есть даже такое понятие, как синдром сдавления бедренного нерва, при котором возникает онемение и жжение в наружной стороне бедра. Также не исключены проблемы с суставами и мышцами, также узкая одежда влияет на осанку и способствует развитию боли в крестце и в пояснице. Кроме того, на коже из-за тесной одежды бывают раздражения.

«Деградация»: Стилист отказался считать ношение узких джинсов прямым путём к ЛГБТ*
«Деградация»: Стилист отказался считать ношение узких джинсов прямым путём к ЛГБТ*

Нередки проблемы в мочеполовой системе, отмечает уролог.

У женщин, в связи с тем, что есть физиологические выделения из половых путей, плохая вентиляция малого таза способствует размножению бактерий, грозит циститом, вагинитом, инфекцией мочеполовой системы. У мужчин температура яичек ниже на 1 градус, чем во всём теле, а при ношении узкой одежды она может повышаться, что способствует нарушению фертильности в перспективе.

Андрей Смерницкий

Уролог-андролог

А ещё в редких случаях, даже если люди худые, ношение узкой одежды вызывает нарушение пищеварения.

Поэтому, если вы хотите носить тесную одежду, врач советует выбирать дышащие натуральные ткани. А если появляются какие-то боли, дискомфорт в области малого таза, это повод сменить одежду на более просторную.

Гайд по джинсам: какие модели джинсов существуют, что модно в 2025 году
Гайд по джинсам: какие модели джинсов существуют, что модно в 2025 году

Кстати, ранее глава бренда Levi's Чарльз Берг заявил, что никогда не стирает джинсы в стиральной машинке, и якобы это продлевает срок использования одежды. Он советовал отстирывать пятна точечно, а также принимать душ в джинсах, когда они загрязнились. Но ни в коем случае не стирать их после каждой носки. Опрошенная Life.ru дерматолог не согласилась с такими правилами эксплуатации джинсов.

Андрей Горяничев
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