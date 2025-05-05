Тревожный сигнал: Уролог объяснил, о чём говорят регулярные походы в туалет по ночам

Некоторые мужчины часто ходят ночью в туалет. Этот симптом является тревожным сигналом аденомы простаты (доброкачественное увеличение простаты). Уролог-андролог Аслан Гоплачев объяснил, что регулярные ночные походы в туалет не являются нормой.

Медик отметил, что у мужчин моложе 45 лет позывы мочиться во время сна могут сигнализировать об обострении простатита, а у представителей сильного пола более старшего возраста — об аденоме простаты. Уролог дополнил, что аденома не вызывает боли, но эту патологию можно определить по трём симптомам.

«Сначала мужчина просыпается один раз за ночь, чтобы сходить в туалет, потом два-три раза. Случается, что позывы мочиться происходят и каждый час. Из-за этого нарушается сон не только пациента, но и его партнёрши. Утром люди просыпаются уставшими, неотдохнувшими», — подчеркнул специалист в беседе с порталом «Страсти».

Гоплачев пояснил, что ещё одним признаком аденомы простаты является ослабление струи мочи. Со временем мужчины настолько привыкают к этому, что не перестают обращать внимание. Ощущение неполного опустошения мочевого пузыря после похода в туалет — третий ключевой признак данной патологии, добавил медик. По его словам, боль при аденоме возникает, когда болезнь достигает максимальной точки гиперплазии ткани простаты.

Уролог предупредил, что при аденоме боль появляется, когда болезнь достигает максимальной точки гиперплазии ткани предстательной железы. На этой стадии мужчины не могут опустошать мочевой пузырь, а орган распирает скопившаяся в нём жидкость, объяснил уролог. Кроме того, медик дал рекомендации, как избавиться от болезни.

«На сегодняшний день золотой стандарт лечения — трансуритранная резекция предстательной железы, во время которой хирурги без разрезов через мочеиспускательный канал под видеоконтролем срезают разросшуюся ткань. Так создаётся пространство для нормального оттока мочи», — подытожил медик.