Привет, бесплодие и простатит! Проктолог запретил сидеть в туалете дольше трёх минут
Врач Масленников: Поход в туалет должен длиться две-три минуты
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Поход в туалет для опорожнения кишечника у здорового человека должен длиться две-три минуты, в ином случае нельзя исключать проблемы с пищеварительной системой, предупредил проктолог Дмитрий Масленников. Он также отметил, что человек может ходить «по большому» от трёх раз в неделю до двух раз в день.
«Когда дефекация уже произошла, но человек все еще сидит на унитазе, он непроизвольно продолжает тужиться. Это происходит рефлекторно и практически не поддается контролю, особенно когда мозг занят поглощением информации с экрана смартфона», — объяснил собеседник «Газеты.ru».
Данная привычка, по его словам, может спровоцировать развитие геморроя со всеми негативными последствиями. Кроме того, мужчины, которые засиживаются в туалете, могут ухудшить эректильную функцию и заработать простатит, а женщины — сбить менструальный цикл. Ещё одно осложнение для обеих полов — высокие риски бесплодия.
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