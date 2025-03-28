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28 марта, 19:29

Забудьте про 2 литра: Россиянам объяснили, как определить дефицит воды в организме по цвету мочи

Врач Хайкина: Тёмная моча указывает на нехватку воды в организме

Существует множество мифов и заблуждений относительно нормы потребления воды, предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. По её словам, человек, чтобы определить, сколько пить жидкости, должен ориентироваться на параметры собственного тела, уровень физической активности, состояние здоровья и особенности климата.

Поэтому вместо соблюдения устаревших правил двух литров в день или 30-40 миллилитров на один килограмм веса следует прислушаться к потребностям собственного организма, который обязательно укажет на нехватку воды, уверена эксперт. В частности, можно ориентироваться на цвет мочи. Светло-жёлтый или соломенный цвет говорит о нормальном уровне гидратации, а если моча тёмная, значит воды недостаточно, объяснила эксперт.

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«Но главное правило — слушать себя. Если не хочется пить, не заставляйте себя, а если чувствуете жажду — не игнорируйте её», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

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Ранее Life.ru рассказал про 7 опасных привычек, уничтожающих мочевой пузырь. К примеру, опасть для организма представляет бег в туалет «на всякий случай». Кроме того, гинеколог объяснил, к чему приводит недержание мочи.

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Борис Эльфанд
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