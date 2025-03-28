Забудьте про 2 литра: Россиянам объяснили, как определить дефицит воды в организме по цвету мочи
Врач Хайкина: Тёмная моча указывает на нехватку воды в организме
Существует множество мифов и заблуждений относительно нормы потребления воды, предупредила врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина. По её словам, человек, чтобы определить, сколько пить жидкости, должен ориентироваться на параметры собственного тела, уровень физической активности, состояние здоровья и особенности климата.
Поэтому вместо соблюдения устаревших правил двух литров в день или 30-40 миллилитров на один килограмм веса следует прислушаться к потребностям собственного организма, который обязательно укажет на нехватку воды, уверена эксперт. В частности, можно ориентироваться на цвет мочи. Светло-жёлтый или соломенный цвет говорит о нормальном уровне гидратации, а если моча тёмная, значит воды недостаточно, объяснила эксперт.
«Но главное правило — слушать себя. Если не хочется пить, не заставляйте себя, а если чувствуете жажду — не игнорируйте её», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
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