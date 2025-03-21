«Невроз и депрессия»: Гинеколог объяснил, к чему приводит недержание мочи

Недержание мочи — распространённая проблема среди женщин, о которой многие стесняются говорить с врачом, считая её нормальной частью старения. Однако важно не откладывать визит к специалисту, так как это состояние может указывать на серьёзные медицинские проблемы и негативно сказываться на качестве жизни.

Врач-гинеколог-хирург Александр Никитин в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что основным симптомом недержания мочи является непроизвольная её потеря, которая может проявляться в различных формах: стрессовом, ургентном и смешанном недержании. Факторами риска являются возраст (особенно после 45 лет), низкая физическая активность, избыточный вес, курение и другие. При первых симптомах, таких как учащённое мочеиспускание или непроизвольная потеря мочи при физических нагрузках, следует обратиться к врачу. Лечение зависит от типа недержания: лёгкие случаи можно лечить консервативно, тогда как тяжёлые требуют хирургического вмешательства.

«В тяжёлой форме недержания мочи развивается воспаление кожных покровов в месте их контакта с мочой, что может привести к развитию эрозий и язв с присоединением вторичной инфекции. В далеко зашедших случаях заболевания нередко появляются психические расстройства, что вынуждает женщин вести отшельнический образ жизни, женщина теряет полового партнёра, недуг приводит к неврозу и депрессии», — заключил специалист.