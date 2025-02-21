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Регион
21 февраля, 19:39

«Очень опасно»: Россиянок предостерегли от использования «палочек девственности»

Гинеколог Милютина призвала не пользоваться «палочками девственности»

«Палочки девственности» с маркетплейсов. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

«Палочки девственности» с маркетплейсов. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

При использовании так называемых «палочек девственности», которые продаются на маркетплейсах, можно заработать серьёзные проблемы со здоровьем, предупредила акушер-гинеколог Мария Милютина. В беседе с 360.ru она призвала россиянок не покупать подобные средства.

«Это не то что небезопасно, а очень опасно. Поэтому я бы хотела настоятельно предостеречь от использования не сертифицированных средств», — подчеркнула эксперт.

По её словам, «палочки девственности» могут повысить риски развития целого ряда недугов: от нарушения микрофлоры до повреждения слизистой и гормональных нарушений. При этом женщины, желающие добиться «омолаживающего эффекта», могут обратиться за помощью к специалистам, отметила врач.

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Напомним, ранее Life.ru сообщил, что россиянки массово калечат себя китайскими «палочками девственности» с маркетплейсов. Однако вместо «омоложения» женщины получают ожоги слизистой и инфекционные заболевания.

Борис Эльфанд
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