«Очень опасно»: Россиянок предостерегли от использования «палочек девственности»

При использовании так называемых «палочек девственности», которые продаются на маркетплейсах, можно заработать серьёзные проблемы со здоровьем, предупредила акушер-гинеколог Мария Милютина. В беседе с 360.ru она призвала россиянок не покупать подобные средства.

«Это не то что небезопасно, а очень опасно. Поэтому я бы хотела настоятельно предостеречь от использования не сертифицированных средств», — подчеркнула эксперт.

По её словам, «палочки девственности» могут повысить риски развития целого ряда недугов: от нарушения микрофлоры до повреждения слизистой и гормональных нарушений. При этом женщины, желающие добиться «омолаживающего эффекта», могут обратиться за помощью к специалистам, отметила врач.