Россиянки массово калечат себя китайскими «палочками девственности» с маркетплейсов

На маркетплейсах женщины массово скупают «палочки девственности», после которых проходят длительное лечение ожогов слизистой и инфекционных заболеваний, вместо обещанного эффекта «омоложения». Карточки с опасным, но дешёвым народным средством буквально заполонили интернет-платформы, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

«Палочки девственности», которые россиянки покупают на маркетплейсах. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По информации телеграм-канала, продавцы «чудо-средства» за 200–400 рублей обещают дамам эффект «возвращения девственности». Получают доверчивые покупательницы в упаковке палочку, представленную как средство китайской народной медицины с крайне непонятным составом. Продавцы заверяют, что внутри содержится тальк, жемчужный порошок, жимолость, травы и борнеол. Чтобы воспользоваться товаром, его нужно ввести внутрь, после чего должна произойти «магия» за счёт вращения палочки.

Примечательно, что среди положительных отзывов, немало и жутких историй об ожогах на слизистой, кровотечениях и адских болях. Немало женщин пожаловалось на возникновение воспаления и бактериальной инфекции. Сами продавцы отказываются предоставлять сертификаты на товар.