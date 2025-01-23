Слепота, мигрени и смерть: В Петербурге нашли самую опасную незамерзайку-убийцу

В России нашли самую опасную незамерзайку, которая может привести к летальному исходу. В жидкости нескольких брендов обнаружено превышение метанола в 722 раза, что представляет серьёзную опасность для здоровья.

Незамерзайки с самым высоким превышением метанола. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, запрещённый метиловый спирт обнаружили в стеклоомывающей жидкости Nord ULTRA 30°С, а также в низкозамерзающих продуктах Gleid UNLIMITED 30°С и Gleid PROFESSIONAL 30°С. Производителями этих фальсифицированных автомобильных средств являются компании «Гарант», «Комторг» и «Акватрейд». В каждой из этих жидкостей содержание метанола превышает норму от 350 до 722 раз.

Потребители могут найти опасные продукты на различных маркетплейсах, заправках и у перекупщиков вдоль дорог. Проблему средств смогли выявить в Санкт-Петербурге, где соответствующие ведомства уже выдали предписания на изъятие и уничтожение этих товаров. Информация о токсичных незамерзайках была также направлена в другие регионы.

Напомним, что в России запрещено использование метилового спирта в автомобильных жидкостях. Отравление парами метанола может вызывать головные боли, ухудшение зрения и тошноту. При попадании вещества внутрь возможны серьёзные последствия, включая резкое снижение давления и поражение печени, что может привести к летальному исходу.