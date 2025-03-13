«Маленькое» дело: Уролог объяснила, что говорит о вашем здоровье частота посещения туалета

Мочеиспускание — естественный процесс, о котором редко говорят публично. Однако частота походов в туалет может многое рассказать о вашем здоровье. Уролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Старцева в беседе с Life.ru объяснила, что в среднем здоровый человек мочится 5–8 раз в сутки, причём допустимо одно мочеиспускание ночью.

На частоту этого процесса влияет множество факторов: количество и виды жидкости, приём лекарств, а также стресс и тревожность. У женщин позывы могут быть чаще, чем у мужчин, а во время беременности частота значительно возрастает из-за давления плода на мочевой пузырь.

Индивидуальные особенности организма, питьевой режим, характер выпитой жидкости могут оказывать влияние на количество и частоту мочеиспусканий. Приём большого количества воды, приём лекарственных препаратов, в том числе с мочегонным эффектом, могут приводить к увеличению количества выделяемой жидкости и, как следствие, к более частому посещению туалета. Александра Старцева Уролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Если привычный ритм изменился без видимых причин — это повод задуматься. Учащённые позывы могут свидетельствовать о сахарном диабете, инфекциях, заболеваниях простаты или неврологических проблемах. Редкие мочеиспускания (менее 4 раз в день) могут указывать на обезвоживание или проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой.

Опасно как слишком частое, так и слишком редкое мочеиспускание. Долгое удержание мочи может привести к инфекциям, растяжению стенок мочевого пузыря и проблемам с удержанием мочи в будущем. С другой стороны, привычка ходить в туалет «на всякий случай» может сделать мочевой пузырь гиперактивным.

Врач отметила, что если вы испытываете боль, жжение, изменения цвета или запаха мочи — важно срочно обратиться к врачу. Эти симптомы могут сигнализировать о серьёзных заболеваниях, таких как инфекции, мочекаменная болезнь или даже рак.

«Некомфортно частые позывы без других неприятных симптомов также могут быть причиной для обращения к урологу. В таком случае перед обращением к врачу полезно какое-то время (2–3 дня) вести дневник мочеиспускания», — заключила она.