Врач раскрыл, чем грозит приём лекарств с истёкшим сроком годности

Срок годности на лекарственных препаратах соответствует периоду, в течение которого производитель гарантирует безопасность лекарства для здоровья и его эффективность. Об этом рассказал врач — уролог-андролог Павел Числов.

«Прежде всего, срок годности указывается на упаковке не просто так — это срок, в течение которого производитель гарантирует безопасность и эффективность препарата. После его истечения химический состав лекарства может измениться, что приведёт к потере лечебного эффекта или даже к образованию токсичных соединений», — объяснил он в беседе с «Газетой.ru».

Так, некоторые антибиотики с истёкшим сроком годности могут провоцировать повреждение почек, что в некоторых случаях грозит летальным исходом для людей, у которых уже есть нефрологические проблемы, предупредил медик. А просроченные обезболивающие грозят раздражением слизистой желудка настолько сильно, что появится риск гастрита и язвы. В жидких лекарствах — сиропах, каплях и суспензиях — со временем могут развиться бактерии и грибки. Компоненты некоторых препаратов после истечения срока годности опасны образованием осадка и потерей эффективности. Обычно в инструкции есть информация о том, допустим ли осадок в лекарственном средстве.

В случае, если просроченный препарат всё же был использован по назначению и после этого стали проявляться неприятные симптомы вроде аллергии, болей в животе, тошноты, головокружения или общего недомогания, стоит срочно обратиться к врачу. Даже если лекарство с виду кажется нормальным, но срок годности закончился, рисковать не нужно. Числов посоветовал регулярно проверять аптечку на предмет просроченных средств, при необходимости заменять их, а ещё быть внимательнее к условиям хранения, ведь при их нарушении лекарства могут потерять свойства даже при невышедшем сроке годности.