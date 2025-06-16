Рак, секс и возраст: Уролог развенчал популярные мифы об аденоме простаты

Самый распространённый миф об аденоме связан с тем, что её считают злокачественным онкологическим образованием. Однако с медицинской точки зрения, аденома — это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, которая, несмотря на неприятные симптомы, не превращается в рак по мере роста. Об этом рассказал врач-уролог, андролог Константин Мысков.

«Хочу обратить внимание, что аденома и рак предстательной железы — это разные по своей природе заболевания, не связанные между собой каким-либо образом», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Ещё один популярный миф, по его словам, связан с предположением, мол, развитие аденомы обусловлено нерегулярной половой жизнью мужчины. Эта теория также не подтверждается современными медицинскими исследованиями. Застойные явления в малом тазу могут усугублять течение заболевания, но даже при частом сексе никто не застрахован от недуга.

Многие мужчины считают гиперплазию простаты неизбежной частью старения организма, что тоже является заблуждением. С возрастом риск развития аденомы действительно увеличивается, однако заболевание может поразить и относительно молодых мужчин. Всё зависит от образа жизни, гормонального фона и наследственности.

Чем больше объём предстательной железы, тем ярче выражены симптомы заболевания. Но и здесь всё не так однозначно, считает эксперт. Связывать напрямую размер простаты с симптомами — ошибка. Необходима комплексная оценка состояния пациента. Кстати, проблемы с мочеиспусканием у мужчин могут возникнуть и без данного недуга.