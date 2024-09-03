Простатит у мужчин начали лечить паром
Врач Степанов: В России научились лечить аденому простаты водяным паром
Россиянам рассказали о новой методике лечения аденомы простаты, которая является одним из самых распространённых заболеваний у мужчин после 40 лет. Этот способ появился в России совсем недавно, но уже показывает хорошие результаты, подчеркнул врач-уролог Владимир Степанов в беседе с «Газетой.ru».
«На сегодняшний день общая ситуация по данному заболеванию у нас в стране такова, что практически каждый второй мужчина старше 55 лет страдает аденомой простаты. Неутешительная статистика», — рассказал медик.
Аденома простаты доставляет больному массу неудобств, в числе которых частые ночные позывы к мочеиспусканию и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Это сопровождается недосыпами и негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. До недавнего времени болезнь лечили при помощи традиционной операции. Однако в этом году в некоторых клиниках страны появилась альтернатива. Речь идёт о водно-паровой терапии Rezum, которая позволяет удалить аденому при помощи горячего пара и сохранить здоровье простаты.
Врач объяснил, что водяной пар вводят в простату через эндоскоп. Он воздействует на больной орган и вызывает постепенное разрушение аденомы. Через две недели после процедуры основные симптомы болезни начинают исчезать. Со временем предстательная железа уменьшается в размере и полностью восстанавливает свои функции. Также при помощи Rezum лечится ретроградная эякуляция — патологическое состояние, при котором, сперма попадает в мочевой пузырь вместо выхода наружу и лишает мужчину возможности стать отцом, добавил уролог.
Ранее мужчинам объяснили, какие анализы необходимо сдавать после 40 лет. В частности, надо делать общий и биохимический анализ крови, чтобы вовремя выявить инфекцию или другие нарушения, а также измерить уровень холестерина, глюкозы и другие показатели. Раз в год нужно сдавать общий анализ мочи, делать УЗИ почек и после 45 лет — ежегодно сдавать ПСА крови.