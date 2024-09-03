Простатит у мужчин начали лечить паром

Россиянам рассказали о новой методике лечения аденомы простаты, которая является одним из самых распространённых заболеваний у мужчин после 40 лет. Этот способ появился в России совсем недавно, но уже показывает хорошие результаты, подчеркнул врач-уролог Владимир Степанов в беседе с «Газетой.ru».

«На сегодняшний день общая ситуация по данному заболеванию у нас в стране такова, что практически каждый второй мужчина старше 55 лет страдает аденомой простаты. Неутешительная статистика», — рассказал медик.

Аденома простаты доставляет больному массу неудобств, в числе которых частые ночные позывы к мочеиспусканию и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Это сопровождается недосыпами и негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. До недавнего времени болезнь лечили при помощи традиционной операции. Однако в этом году в некоторых клиниках страны появилась альтернатива. Речь идёт о водно-паровой терапии Rezum, которая позволяет удалить аденому при помощи горячего пара и сохранить здоровье простаты.

Врач объяснил, что водяной пар вводят в простату через эндоскоп. Он воздействует на больной орган и вызывает постепенное разрушение аденомы. Через две недели после процедуры основные симптомы болезни начинают исчезать. Со временем предстательная железа уменьшается в размере и полностью восстанавливает свои функции. Также при помощи Rezum лечится ретроградная эякуляция — патологическое состояние, при котором, сперма попадает в мочевой пузырь вместо выхода наружу и лишает мужчину возможности стать отцом, добавил уролог.