Какие анализы должен сдать каждый мужчина в 40 лет – ответ уролога Уролог Мкртчян: Мужчинам после 40 лет нужно сдавать анализ на ПСА крови 30 августа, 11:33 Мужчины в 40 лет могут столкнуться с рядом изменений в самочувствии. Обложка © Freepik.com

В 40 лет многие мужчины начинают замечать изменения в здоровье и внешности. Это время, когда организм начинает проявлять признаки старения, и важно следить за своим состоянием, чтобы предотвратить серьёзные заболевания. Какие анализы нужно сдать, если вам за 40, Life.ru рассказал уролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Карен Мкртчян.

Что происходит с мужским организмом после 40 лет

Мужчины в 40 лет могут столкнуться с рядом изменений в самочувствии: Хандра и снижение энергии. Эти симптомы могут свидетельствовать о депрессии, стрессе или даже гормональных изменениях, например, снижении тестостерона.

Увеличение веса (животик). Это может быть признаком метаболических изменений или неправильного питания, недостатка физической активности или снижения тестостерона. С возрастом выработка этого гормона в организме начинает снижаться, соответственно теряется половое влечение, уменьшается объём мышечной ткани, увеличивается объём жировой, уменьшается работоспособность, появляется повышенная утомляемость. Также лишний вес повышает опасность заболеваний сердца и появления сахарного диабета.

Морщины и изменения кожи. Это естественный процесс старения кожи, однако эти признаки могут указывать на недостаток увлажнения или влияние внешних факторов (солнце, курение).

Каким болезням подвержены мужчины после 40 лет

Сердечно-сосудистые: ишемическая болезнь, гипертония, особенно при наличии факторов риска (курение, высокое содержание холестерина, недостаток физической активности).

Сахарный диабет второго типа: инсулинорезистентность может развиваться с возрастом.

Проблемы предстательной железы: её увеличение (доброкачественная гиперплазия) может вызывать дискомфорт и трудности при мочеиспускании, а также повышается риск рака предстательной железы.

Психические расстройства: депрессия и тревожные расстройства становятся более распространёнными.

Остеопороз. Хотя это заболевание чаще ассоциируется с женщинами, мужчины также ему подвержены.

Какие анализы сдать и какие обследования пройти мужчинам после 40 лет

Карен Мкртчян рекомендует регулярно делать общий и биохимический анализ крови, чтобы вовремя выявить инфекцию или другие нарушения, а также измерить уровень холестерина, глюкозы и другие показатели. Есть также ряд специфических обследований:

Чтобы вовремя выявить гипертонию, надо измерять артериальное давление.

Проверка уровня тестостерона, если есть симптомы снижения либидо или энергии.

Анализ уровня простатоспецифического антигена (ПСА) помогает вовремя выявить рак предстательной железы.

Раз в год нужно сдавать общий анализ мочи для исключения клеток крови, которые могут свидетельствовать о наличии онкологического заболевания на слизистой урологических органов, делать УЗИ почек и после 45 лет — ежегодно сдавать ПСА крови. В этом возрасте нужно оценивать изменения в своём гормональном статусе для оценки необходимости его корректировки и улучшения качества жизни и борьбы с возрастными изменениями. Это оценка уровня гормона тестостерона, ГСПГ, витамина D. Карен Мкртчян Врач-уролог, эндоуролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н

Каких врачей стоит пройти: Терапевта, который направит на дополнительные исследования.

Уролога-андролога, который оценит состояние предстательной железы, мочевыводящей системы, уровень половых гормонов.

Кардиолога, который оценит риски заболеваний сердца.

Если есть подозрения на диабет или гормональные нарушения, их может выявить эндокринолог.

Психолог или психиатр — если наблюдаются симптомы депрессии или тревожности.

А ранее уролог рассказал, что для нормального функционирования организма человеку следует посещать туалет для мочеиспускания около 6–10 раз в день. Отклонения от этой нормы могут указывать на проблемы с гормональным фоном или другие недуги.

Авторы Андрей Горяничев